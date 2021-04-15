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Koronavirüs Sinovac aşısının koruyuculuk etkisi yüksek Aşı olduktan sonra pozitif olsalar bile hastaneye yatma oranları yüzde 100e yakın azaldı
TÜRKİYE

Sinovac aşısının koruyuculuk etkisi yüksek: Aşı olduktan sonra pozitif olsalar bile hastaneye yatma oranları yüzde 100’e yakın azaldı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, Sinovac aşısı olan kişilerin sonrasında pozitif olsalar bile hastaneye yatma oranlarının yüzde 100’e yakın azaldığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Sinovac aşısının koruyuculuk etkisi yüksek: Aşı olduktan sonra pozitif olsalar bile hastaneye yatma oranları yüzde 100’e yakın azaldı
Prof. Dr. Serhan Sakarya.

Çin Hastalık Kontrol Merkezleri Direktörü Gao Fu’nun ülkede üretilen ve geçtiğimiz aylarda Türkiye’de de uygulanan Sinovac aşısının koruyuculuk etkisinin düşük olduğu yönündeki açıklamalarına değinen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, "Sinovac aşısı ölü virüs aşısıdır; yani inaktif bir aşıdır. Dolayısıyla canlı virüs aşılarına göre koruyuculuğu düşüktür, bu bilinen bir şeydir. Protein ve DNA aşılarının bağışıklığı daha yüksektir. Yüksek oranda s proteini sentezlenen RNA aşılarında antikor seviyesi daha yüksek oluyor. Sıkıntı ise şurada başlıyor. Mesela vektör aşıları yan etkilerinden dolayı özellikle çocuklarda kullandırılmıyor. Yeni teknoloji aşılar olması nedeniyle çok sayıda problem yaşanıyor. Mesela ‘alerjisi olanlar, hamileler Biontech aşısı yaptırmamalı’ deniyor. Çok sayıda yan etki ortaya çıkıyor. Kronik yan etkilerinin ne olacağını ise şimdiden bilemiyoruz. O nedenle Sinovac aşısının koruyuculuğu düşük olabilir ancak bildiğimiz aşı ve yan etkisi yok. Koruyuculuğu çok yüksek olmasa da teknolojisi bilinen bir teknoloji. Üstelik Sinovac aşısı olan kişilerin sonrasında pozitif olsalar bile hastaneye yatma oranlarını yüzde 100’e yakın azalttı. Toplumun yüzde 80’ini bu aşıyla aşılasan bu hastalıkla savaşmış ve kazanmış olursun" dedi.

  • Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, kaba bir hesapla Türkiye’de Covid pozitif olduğunun farkında olmadan dolaşan 6-8 milyon arası kişi olabileceğini ifade etti.

Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, "İnsanlar çok acil durumlar hariç hiç dışarı çıkmayacak. 14 gün evlerine kapanacak ve bu sırada aşılama da devam edecek. Bu şartlarda Ramazan Bayramı’na günlük 5-7 bin vaka sayısıyla girebiliriz. Geçen sene çok konuşuluyordu, yaz gelince vaka sayıları düşer deniliyordu. Artık öyle bir şey de kalmadı. Şu an günlük yapılan test sayısı 300 binin üzerinde, vaka sayısı ise 62 bini geçti. Neredeyse yapılan her 5 testten 1’i pozitif demektir bu. 80 milyonluk bir nüfusta hasta olmayan kişiler olabileceği düşünülürse yaklaşık 6-8 milyon kişinin pozitif olduğunu söylemek yanlış olmaz. Üstelik bu kişilerin çoğu pozitif olduğunun farkında bile olmadan sokakta dolaşıyor, işe gidiyor, markete giriyor. Virüs 14 gün sonra bulaşıcılığını kaybediyor ve inaktif duruma geçiyor" diye konuştu.

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