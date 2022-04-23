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Hayat THYden köy çocuklarına 23 Nisan sürprizi
AKTÜEL

THY’den köy çocuklarına 23 Nisan sürprizi

Türk Hava Yolları (THY), Giresun ve Ordu'nun köylerinde yaşayan ve hayatlarında hiç uçağa binmemiş 46 çocuğu uçakla tanıştırdı. İlk kez uçağa binen ve yakından inceleme fırsatı bulan çocuklar, kuleden terminale ve yer hizmetlerine kadar pek çok noktada havacılığı deneyimledi, eğlenceli anlar yaşadı.

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THY’den köy çocuklarına 23 Nisan sürprizi
THY’den köy çocuklarına 23 Nisan sürprizi

THY'nin Ordu-Giresun ofisinin hayata geçirdiği proje kapsamında Ordu'nun Yokuşdibi ve Giresun'un Çatak Köyü İlköğretim Okulları'nda eğitim gören ve yaşları 10 ile 12 arasında değişen 46 çocuk havacılıkla tanıştı.

HEDİYELER VERİLDİ

THY'nin İstanbul'dan Ordu- Giresun Havalimanı'na iniş yapan ve bugün için sefer sayısı TK1920 olarak belirlenen uçağa kendi isimlerine düzenlenmiş biniş kartları ile binen çocuklar, pilotlar ve kabin memurlarıyla tanışarak derste çizdikleri havacılık temalı resimleri uçuş ekiplerine hediye ettiler.

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İlk kez bindikleri uçağı yakından inceleme fırsatı bulan uçuş ekiplerine merak ettikleri soruları soran çocuklar, ardından Ordu-Giresun Havalimanı'nda THY çalışanları ile birlikte uçuş kontrol kulesinden yer hizmetlerine kadar havacılığı deneyimlediler.

  • Çocuklar daha sonra Ordu Boztepe'yi ve Giresun Kalesi'ni gezdiler.

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