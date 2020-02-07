Tıp dünyasında dönüm noktası: Kanser ortaya çıkmadan önce tespit edilecek

BBC Türkçe'nin haberine göre, 37 ülkeden bin 300 bilim insanının imza attığı araştırma, kanserin erken teşhisi için devrim niteliği taşıyor. Araştırmada, bazıları yetişkinlik dönemlerinde ortaya çıkan kanser türlerinin, DNA mutasyonları taranarak henüz çocukluk çağlarında tespit edilebileceği iddia edildi.

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Yumurtalık ve beyin kanseri türler arasında

Hastalık belirtileri ortaya çıkmadan teşhis edilebilecek kanser türleri arasında yumurtalık ve beyin kanseri de sayılıyor. Yaklaşık 10 yıla yayılan çalışmada, araştırmacılar 38 farklı türden toplam 2 bin 500’den fazla tümörün genetik kodunu analiz etti. Bu veriler sağlıklı hücrelerin DNA yapısıyla karşılaştırıldı.

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Genetik kodlar incelendi

Özel bir algoritma kullanan uzmanlar, hücrelerin genetik kodundaki hangi hasarların gelecekte kansere dönüşebileceğini belirledi. Erken safhadaki mutasyonların yarısının, aynı 9 genden kaynaklandığı tespit edildi. Bu sayede, kansere yol açan mutasyonların ne zaman ortaya çıkabileceğinin de tespit edilebileceği ifade edildi.

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Hastalık oluşmadan önce testlerle belirlenecek

Araştırma grubu üyeleri arasında yer alan Francis Crick Enstitüsü'nden Doktor Peter Van Loo, "Kanser tiplerinin genetik mutasyonuna ilişkin ilk zaman çizelgesini geliştirmeyi başardık. Bu kalıpların çözümlenmesi ile kanser oluşmadan önce teşhis edebilecek testler mümkün olacak" ifadelerini kullandı.