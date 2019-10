Kanser tedavisinde doğal yöntemlere dikkat: Bağışıklığı güçlendirirken hayatınızı riske atmayın

Kanser önemi giderek artan bir sağlık ve yaşam sorunu durumunda. Ölüm nedeni olarak, kalp ve damar hastalıklarının hemen ardından geliyor. Batı toplumlarında her yıl 250-350 kişiden biri kansere yakalanıyor. Dünyada her yıl 18 milyon kişiye kanser tanısı konulurken ve 32 milyonun üzerinde kişi de kanser tedavisi görüyor. Tıp kronik hastalıklarda ve özellikle kanserde her gün yeni tedavi metotlarını geliştiriyor ve hastalara yardımcı olmaya çalışıyor. Ancak halen alınacak uzun bir yol ve atılacak çok adım var.

Birçok hastalıkta ve sağlığımızı korumada arı ürünleri ve bitkisel ürünler tamamlayıcı ve takviye edici gıda olarak kullanılmakta. Arı ürünlerinin tedavi edici özelliğinden dolayı kullanıldığı bir hastalık türü de kanser. Kanser hastalarının yarısından fazlası tedavi amacıyla alternatif yöntemlere başvuruyor. Yapılan araştırmalara göre özellikle kanserde hastaların önemli bir oranı uygulanan tedavi yöntemlerinin dışında farklı yöntemlere de başvuruyor.

BİLİNÇSİZCE YÖNTEMLERE BAŞVURULMAMALI

Bazı hastaların tedavi gördükleri onkologlara danışmadan kirli bilgilerle uzman olmayanlara gidebildiğine dikkat çeken Onkoloji Uzmanı Dr. Yıldıray Tanrıver, fonksiyonel tıp, aromaterapi, apiterapi ve fitoterapi üzerinde çalışıyor. Modern tıp ile geleneksel ve tamamlayıcı olarak adlandırılan yaklaşımın birlikte kullanılması gerektiğine inanan Tanrıver, eğitimli hekimlerce hastanın bütüncül olarak ele alınmasının en doğru yaklaşım olduğunu söyledi. Tanrıver, doktor bilgisi dışında bilinçsizce yöntemlere başvurulmasının hayati önem taşıdığının da altını çizdi.

Onkoloji Uzmanı Dr. Yıldıray Tanrıver

DOKTOR ARILAR KANSER TEDAVİSİNE YARDIMCI OLUYOR

Arı ürünlerinin sağlık amaçlı kullanımı olarak bilinen apiterapi ve bitkisel ürünlerin sağlık amaçlı kullanımı olan fitoterapi kanser başta olmak üzere çeşitli hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde, bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde ya da uygulanan tedavilerin yan etkilerinin giderilmesinde tamamlayıcı yöntem olarak yarar sağlayabiliyor. Propolisin antiseptik, antimikrobiyal ve antitümör (tümör oluşumunu engelleyici) gibi sayısız etkisi olduğunu söyleyen Tanrıver “Aynı zamanda dokuların iyileşmesi ve onarımına da katkı sağladığı tespit edilmiş. Propolis ve ekstreleri ve diğer arı ürünleri içerdikleri amino asit, vitaminler ve enzimlerle insanlığa müthiş destek sağlıyor” ifadelerini kullandı.

KEMOTERAPİNİN OLUMSUZ ETKİLERİNİ AZALTIYOR

Andız otu antioksidan ve antiproliferatif etkileriyle dikkat çekiyor.

Fitoretapi hem sağlığımızı korumada hem de kronik hastalıklar ve kanser tedavisine destek olduğunu söyleyen Tanrıver, “Örneğin; andız otu antioksidan ve antiproliferatif etkileri ile, nergis çiçeği yapısı bozulmuş hücrelerdeki çoğalmayı engelleyici etkisi ile, civanperçemi yağ metabolizmasındaki düzenleyici etkileri ön plana çıkarken mide bulantısı, kusma, yorgunluk, zayıflama ve uykusuzluk gibi olumsuz durumları da azaltabiliyor” şeklinde konuştu.

DOKTORUNUZA DANIŞMADAN BİTKİSEL ÜRÜNLER KULLANMAYIN

Kanser tedavisinde kullanılan bitkisel ürünlerin mutlaka bakanlık onaylı ve GMP olarak adlandırılan iyi üretim prosedürlerine göre üretilmiş olması gerektiğinin altını çizen Tanrıver, bitkisel ürünlerin ve arı ürünlerinin mutlaka onkoloji hekiminin bilgi ve gözetiminde kullanılması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Kanser gibi ciddi hastalıklarda bitkilerin faydası vardır ama bu faydalar ancak bilinçli ve tıbbi tedaviye göre düzenlendiği zaman hastalarda etkili olabiliyor.

Ancak hastalar, bitkisel yöntemleri onkoloji uzmanı yönetiminde sürdürmeli. Kanser tedavisinde çok çeşitli bitkiler ve doğal bileşenler kullanılır.

Onkoloji uzmanları sayesinde uygun kullanımda kanser hastasının yaşam kalitesi artar, yan etkiler azalır ve bağışıklık sistemi desteklenir.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi kanserle birlikte pek çok hastalığın önlenmesinde önemli rol oynuyor. Bağışıklığı güçlendirirken uzman bir doktor tarafından önerilen doğal ürünlerin kullanılması gerekir. İnternet üzerinden alınan bilgilerle, bağışıklık güçlendirmeye çalışmak sağlık için zararlı olabilir.”

Onkoloji Uzmanı Dr. Yıldıray Tanrıver, etkisi araştırmalarca kanıtlanan bağışıklık güçlendiricileri ise şöyle sıralanabilir:

Nergis çiçeği: Adını, Yunan mitolojisinde yakışıklılığı ile dillere destan Narkissos’tan alan nergis çiçeğinin sağladığı birçok faydanın yanında kanseri durdurduğu biliniyor. Nezle ve baş ağrısında da kullanılan nergis çiçeğinin kanser hücrelerindeki büyümeyi durdurur.

Andız otu: Soğuk algınlığı, grip, akciğer iltihabına iyi gelir. Bunun yanında kanser hücresinde çoğalmayı engeller.

Ökse otu: Ökse otunun anti kanser özelliği vardır. Ayrıca üst solunum yollarına iyi gelir, iltihaplanmayla mücadele eder.

Civanperçemi: Nefes darlığına iyi gelir. Ateş düşürücü etkisi vardır.

Zerdeçal: Özellikle meme, bağırsak ve mide kanserleri üzerindeki etkinliği için çalışılan zerdeçalın faydalı olduğu bilinir.

Propolis: Soğuk algınlığında kansere kadar birçok hastalığa iyi gelmektedir. Propolis, anti-mikrobiyal, Antioksidan, Anti-Hemoroid, analjezik, anti-viral gibi birçok faydaları ile düzenli kullanımı sonucunda hastalıkların iyileşmesini sağlar.

