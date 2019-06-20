Adını bile anmayarak 20 yılda üç kanseri yendi

Dilek Çağdaş, çevresi ve doktorları tarafından ‘kanserin yenemediği kadın’ olarak nitelendirildi.

İzmir’de yaşayan 50 yaşındaki Dilek Çağdaş, 20 yıl önce kanser hastalığı ile tanıştı. Hiç beklemediği anda göğsünde fark ettiği şişlik ile hastaneye giden Çağdaş’a göğüs kanseri tanısı konuldu.

Hastalığın adını duyunca irkilen ama tedavisini olmaya başlayan Çağdaş, 12 kür kemoterapi ve 30 kür ışın tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Göğsünün bir kısmı alınan Dilek Çağdaş, tam olarak kanserin bütün izlerini sildiğini düşünürken bu defa beyin kanserine yakalandı.

2009 yılında baş dönmesi ve bayılmalarla kendini gösteren beyin tümörü için ameliyat şansı olmayan kadın, yine bir dizi kemoterapi ve radyoterapi sürecine başladı. Gördüğü tedaviler sonrası beyin kanserini de yenen Dilek Çağdaş, çevresi ve doktorları tarafından ‘kanserin yenemediği kadın’ olarak nitelendirildi.

Kansere ikinci kez çelme takmanın mutluluğunu yaşadığı sırada tekrar kanser olduğunu öğrenen Dilek Çağdaş, 20 yıl boyunca aralıklı olarak mücadele ettiği kanser hastalığını üçüncü kez atlattı. Hastalığı atlatmasında en büyük etkenin ise bir kere bile ‘kanser’ adını ağzına almamak ve normal bir hastalıkmış gibi karşılamak olduğunu ifade eden Çağdaş, kanser hastalarına asla pes etmemeleri tavsiyesinde bulundu

Kanser kelimesini evime ve yaşantıma sokmadım

Hastalığıyla mücadele ederken asla pes etmediğini belirten Dilek Çağdaş, “İlk kanserle tanıştığımda 30 yaşındaydım, şimdi 50 yaşındayım. Ben pes etmedim, öyle bir huyum yoktur. Sonuna kadar mücadele ettim ve ben kazandım. Pes etmeyin, dik durun. Kanseri ağzıma almamaya, televizyonda çıktığında televizyonu kapatmaya yani kanserli değilmişim gibi yaşamaya başladım ve bunu yendim, faydasını gördüm. Evde kesinlikle hastalığım hakkında hiç konuşulmadı. Filmde çıktıysa en acil yerinde bile kapatılır. O kelimeyi günlük hayatıma, yaşantıma, evime sokmadım” dedi.

Hastalığı atlatmasında sadece kendisinin mücadelesinin değil, aynı zamanda doktorları ve eşinin de katkısı olduğunu ifade eden Çağdaş, “İki koltuk değneğim vardı; biri onkoloğum, diğeri psikoloğum. Sırtımı da eşime dayadım. Üçlü bir mücadeleydi, onlarla bu hastalığı yendim” diye konuştu.

Hastalığı boyunca insanların kansere karşı duyarsızlığından dolayı çok olumsuzluklar yaşadığını anlatan Çağdaş, insanların bu tür hastalara karşı daha hassas davranması gerektiğini dile getirdi.

REKLAM

Kanser tedavisinin ardından egzersiz ve fizyoterapi çok önemli

Üç kanseri atlatmanın ardından vücudundaki kaslarda zayıflama oluşan Çağdaş, haftada 3 gün fizyoterapiste gidiyor. Fizyoterapist ile özel olarak çalışmaya başlayan ve ilerleme kaydeden Dilek Çağdaş’ın hastalığın ardından yaşanan fiziksel süreci ve fizyoterapinin önemini ise doktoru Hülya Özlem Şener anlattı. Kanser hastalarında genel olarak görülen lenf ödeminin son derece rahatsız edici ve kozmetik açıdan da büyük problem oluşturduğunu ve yaşam kalitesini düşürdüğünü belirten Dr. Şener, “Burada lenf ödem için önerilen tedavi modeli fizyoterapidir. Dünya literatüründe de tek tedavi yöntemi olarak geçer. O yüzden de lenf ödemde fizyoterapi son derece önem taşır. Bunun yanı sıra kansere eşlik eden başka kanser türleri ya da başka hastalıklar da olabiliyor. Ama her şeyden önemlisi kullanılan radyoterapi, kemoterapi gibi tedavilerin arkasından kas, kemik dokusunda yıkıma sebep olan kortizonlar dolayısıyla da kas iskelet sistemini kuvvetlendirmek açısından mutlaka egzersiz, fizyoterapi çok önemli. Biz de Dilek Hanım’la gerek lenf ödem, gerekse denge bozukluğuna, yürüme kayıplarına bağlı tedavilerimizi devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 21 Anna Luc Besson'un yönetmenliğini yaptığı; Sasha Lus, Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy, Lera Abova, Alexander Petrov ve Nikita Pavlenko'nun rol aldığı Anna izleyici ile buluşacak. Seranyosu da Luc Besson'a ait olan gerilim ve aksiyon filmi Anna, son derece yetenekli ve tehlikeli bir suikastçı olan ve tüm operasyonlarını belli bir gizlilik içerisinde gerçekleştiren Anna Poliatova'nın hikayesini anlatıyor. Beyaz Karga Ünlü oyuncu Ralph Fiennes'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Beyaz Karga, efsane balet Rudolf Nureyev'in hayatını beyaz perdeye taşıyacak. Rudolf Nureyev'in Sibirya'da bir trendeki doğumuyla başlayan film; ünlü baletin eğitim aldığı gençlik yıllarına değinerek 1961'de Paris Le Bourget havaalanında Sovyetler'den Batı'ya ilticasına kadar yaşamını ele alıyor. İngiltere yapımı filmin başrollerinde Oleg Ivenko, Ralph Fiennes, Louis Hofmann, Adele Exarchopoulos, Sergei Polunin, Olivier Rabourdin, Raphael Personnaz, Chulpan Khamatova ve Zach Avery oynuyor. Hotel Mumbai Anthony Maras yönetmenliğindeki Hotel Mumbai, Hindistan'ın finans ve eğlence başkenti olan Mumbai'de yaşanan gerçek olaylardan beyazperdeye uyarlandı. Yönetmen Anthony Maras'ın senaryosunu John Collee ile birlikte kaleme aldığı filmin başrollerinde Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Anupam Kher ve Jason Isaacs yer alıyor. Yazlık Ev 2018 Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan Yazlık Ev, ailesinin yazlık evine tatile gelen ve hayatını yoluna koymaya çalışan bir kadının hikayesine odaklanıyor. İtalyan asıllı Fransız sinema oyuncusu Valeria Bruni Tedeschi'nin yönetmenliğini üstlenip başrolünde oynadığı filminde Pierre Arditi, Valeria Golino, Noemie Lvovsky ve Yolande Moreau gibi isimler de rol aldı. Katil Bebek Geri Döndü - Bir devam filmi olan Katil Bebek Geri Döndü, bir oyuncak bebeğin hediye olarak bırakıldığı kadının hayatını kabusa çevirmesini konu ediniyor. Danielle Guldin, Noemi Gonzalez, Bill Oberst, Dan Gregory, Sabrina Garcia ve Ariana Galya'nın başrollerinde oynadığı filmi Nathan Crooker, Kayden Phoenix ile Ruben Rodriguez birlikte yönetti. 13. Cuma Justin Price'ın yönettiği; Lisa May, Melissa Vega, Victoria Valdez ve Deanna Grace Congo'nun oynadığı haftanın bir diğer yabancı korku filmi 13. Cuma, şeytani bir varlığın bir grup arkadaşa musallat olmasını anlatıyor. Güller - Mehmet Gün'ün yönettiği Güller, 28 Şubat döneminin bir köyde nasıl yaşandığını, 12 yaşındaki Ali Osman'ın gözünden aktarmaya çalışıyor. Senaryosunu Murat Bozkurt, Serdar Arslan ve Ercan Ergenekon'un yazdığı filmde Emirhan Can Ala, İbrahim Kalkan, Nail Demir, Deniz Oral ve Zeynep Aytek Metin rol aldı. Kalpten Gerdanlık - Tayfun Sav, Soydan Soydaş, Suavi Eren ve Bilge Yalçınkaya'nın oynadığı Kalpten Gerdanlık; insan kalbi kullanarak yapacağı bir gerdanlık için cinayetler işlemeye başlayan ünlü bir takı tasarımcısının öldürdüğü her kurbanıyla geçmişe dayanan dolaylı ilişkilerini de ele alıyor. Bahtsız Bedri - Fatih Mehmet Karakuş'un yönettiği Bahtsız Bedri Bedri ve Kazım adındaki iki kafadarın başından geçen olaylar etrafında dönüyor. Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Adem Sincar, Bülent Erhan, Şevki Özcan, Ali Tutal, Ercan Aydın, Yavuz Karakaş, Cemil Uçar, Esin Civangil gibi isimler yer alıyor. Oyuncak Hikayesi 4 Josh Cooley'nin yönettiği haftanın animasyon filmi Oyuncak Hikayesi 4, Woody ve arkadaşlarının, aralarına Forky adında yeni bir oyuncağın katılmasıyla atıldıkları maceraları konu ediniyor. Haftanın filmleri: Mumbai’nin gerçek yüzü Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 10 film vizyona girecek. Ünlü oyuncu Ralph Fiennes'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Beyaz Karga", efsane balet Rudolf Nureyev'in hayatını beyazperdeye taşıyacak. "Hotel Mumbai" ise Hindistan'ın finans ve eğlence başkenti olan Mumbai'de yaşanan gerçek olaylardan beyazperdeye uyarlandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder