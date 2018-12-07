Tunceli kadına şiddetin en az olduğu il

Türkiye genelinde kadına karşı şiddetin önüne geçilmesi yönündeki farkındalık çalışmaları ve pozitif ayrımcılık yönünden de Tunceli, Vali/Belediye Başkan V. Tuncay Sonel’in hayata geçirdiği başarılı projeler ile ön plana çıkarak adından söz ettirdi.

Tunceli’de Kadına yönelik şiddetin önlenmesi alanın da umut verici rakamların alınmasında Tunceli Valiliği ve Tunceli Belediyesinin hayata geçirdiği birçok sosyal projeler başarıyla yürütülürken, kadınların iş hayatına entegre edilerek meslek sahibi olmaları evlerine aş ekmek götürmeleri sağlanırken, Tuncelili kadınların sosyal yönlerini geliştirebilecekleri projelerle daha aktif hale getirdi.

Kadın cinayeti olmayan il

TÜİK’e göre Kadına Yönelik Şiddet verilerinde Tunceli 2016-2018 yılları arasında kadın cinayeti hiç olmayan il olarak adını tarihe geçirdi.

2016-2018 yılları arasında kadın cinayeti vakası olmayan, ayrıca çocuk gelin sayısının da en düşük kent olması, Tunceli’yi bu alanda da farklı bir noktaya taşıyor.

Tunceli’nin kadına şiddet ile mücadele konusunda diğer illere göre, daha duyarlı ve başarılı olmasında kentteki kurum ve kuruluşların yapmış oldukları başarılı çalışmalar ve kurumlar arası etkin iş birliği ve uyumun etkili olduğu hemen fark ediliyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın pilot projelerinden olan “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM ) ulusal çapta 76 kentte hizmet veriyor. ŞÖNİM, Tunceli’de 2016 yılından itibaren birçok projeyle Tuncelili kadınlara hizmet veriyor.

2018 yılında sadece 18 ihbar yapıldı

Şiddet mağduru kadınların, Tunceli ŞÖNİM Müdürlüğüne yaptıkları başvurularda en çok psikososyal, hukuki, istihdam ve sosyo-ekonomik destek talebinde bulundukları ve 2018 yılında Alo 183 Sosyal Destek Hattına 18 ihbarda bulundukları kaydedilirken, servisin aktif olarak hizmetlerine devam ettiği bildirildi.

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Kadına ve aile içi şiddeti önlemeye yönelik farkındalık çalışmaları

Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına düzenlenen eğitimlerle toplam 136 sağlık çalışanına Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Farkındalık Eğitimi verildiği kaydedilirken, Kadına yönelik aile içi şiddet ile mücadele amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan personellere Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Farkındalık Eğitimleri verilmiştir. Bu kapsamda eğitimlerde 96 sağlık çalışanının katılımı sağlanmıştır. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları aracılığıyla bu bilgiler kadın ve erkek bireylere aktarılarak şiddete eğilimi azaltma, şiddet karşısında sergilenecek tutumlar aktarıldı.

Tunceli'de istihdam edilen kadınlar

Tunceli’de kadın istihdamında üçüncü sırada

Şiddeti önlemeye yönelik çalışmaların başında, kadını ekonomik olarak özgür bir birey haline getirmek için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren İŞKUR bütün projelerinde kadınlara ayrıcalık tanıyarak projelere katılımlarını özendiriyor. Tunceli’de İŞKUR bünyesinde 3 bin 250 kişi istihdam edildi. Bunlardan bin 932’sini kadınlar oluşturdu. Kadın istihdam alanında da Tunceli farkı ortaya çıkarak, Türkiye genelinde kadın istihdamında 3’üncü sırada bulunuyor. 2007 yılı ağustos döneminde kadın işgücüne katılım oranı yüzde 23 olan kentte 2018 yılı ağustos ayında bu oran yüzde 34,9 oldu.

Tuncelili kadınlar her zaman hatırlanıyor.

Hatırlanmak Bir Gün Değil Her Gün

Tunceli Belediyesi tarafından “Hatırlanmak Bir Gün Değil Her Gün” projesi kapsamında kadınlar sadece yılın belirli ayında değil, her gün hatırlanıyor. Tunceli Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi tarafından mahalle çalışmalarıyla ev ev gezilerek 152 engeli olan yaşlı kadına ulaşıldı. Gezi turları düzenlenerek kadınlar Doğu Karadeniz, Kapadokya, Konya ve Mardin’e gezmeye gönderildi. Dar gelirli ailelere ücretsiz kuaför bakımından, engelli kadınlara moral motivasyon programına kadar bir çok proje hayata geçirildi.

Kreş ücreti ve cep harçlığı verildi

Şiddeti Önleme ve İzleme Müdürlüğü tarafından İl Eylem Planı hazırlanarak kadına yönelik şiddet konusunda bilgi bilinç ve farkındalık arttırıcı eğitim seminerleri ve atölye çalışmaları yapıldı. “İşte Anne” projesiyle çalışmak isteyen anneleri teşvik etmek için çocuk başına aylık 400 TL kreş, ücretsiz sağlık hizmeti ve günde 70 TL cep harçlığı desteğiyle kadınların meslek edinme kurslarına katılımı ve sonrasında istihdamı sağlandı. Kadınlar bu sayede meslek sahibi oldu.

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Kadınlar, Tunceli'den başka yerlere götürülerek sosyalleşmesi sağlanıyor.

Tunceli Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 2018 yılında açılan bilgisayar operatörlüğü, cicim dokuma, arıcılık, ahşap oymacılığı, aşçı çırağı, cilt bakımı ve temel makyaj, çocuk bakımı, el yapımı sabun üretimi, ev tekstili ürünleri hazırlama, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği gibi meslek edinme kurslarına 2 bin 446 kadın kursiyer katıldı. Bin 99’u sertifika aldı. Okuma yazma kurslarına katılan 188 kadından 153’üne sertifika verildi. Yabancı dil, bağlama kursu, diksiyon, basketbol, boks, ev yemekleri hazırlama, emlak danışmanlığı, karate, futbol, satranç, plates, piyano, sağlıklı beslenme, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele, step-aerobik, Türk Halk Oyunları Tunceli Yöresi, Türk İşaret Dili gibi genel kurslarda da 3 bin 787 kadın kursiyer eğitim alarak 2 bin 160’ı sertifika almaya hak kazandı. Aldıkları bu sertifikalarla meslek edinen birçok kadın, çeşitli işletmelerde iş başı yaparak veya kendi iş yerlerini açarak ekonomik şiddete karşı en güçlü mücadeleyi sergiliyor.

Tunceli Valiliği ve Tunceli Belediyesi tarafından verilen desteklerle oluşturulan projeler ve programlar sayesinde Tunceli Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda 81 il içerisinde farklı bir noktaya geldi. Türkiye genelindeki istatistik bilgilerle Tunceli birçok ile örnek oldu.

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