Kevin Hart Oscar'ı sunmaktan vazgeçti

91'inci Oscar Ödül Töreni'nin sunucusu olarak açıklanan ünlü komedyen Kevin Hart, sosyal medyada sunuculuk görevini üstlenmekten vazgeçtiğini duyurdu.
Hart, eşcinselleri hedef alan paylaşımları sebebiyle özür dilemesi istenince bu kararı verdi.
Dün törenin sunuculuğunu üstleneceğinin açıklanmasının ardından ünlü komedyenin 2010 yılına ait eşcinsellik karşıtı tweetleri ortaya çıkmış ve büyük tepki toplamıştı.
Bu tepkilerin ardından Kevin Hart bir özür videosu yayınladı ve herkesi sevdiğini belirtti. Ancak tepkilerin dinmemesinin ardından Hart, Oscar Ödül Töreni'ni sunmayacağını ve geri çekildiğini açıkladı.
Oscar Ödül Töreni'nin yeni sunucusunun bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Kevin Hart, 'Zor Biraderler', 'Jumanji: Vahşi Orman', 'Akşam Okulu filmleriyle tanınmıştı.