Hayat Yazar Nuri Pakdil vefat etti
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Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil hayatını kaybetti! Nuri Pakdil kimdir?

Yazar Nuri Pakdil vefat etti

Yedi Güzel Adam'ın ağabeylerinden biri olan fikir ve düşünce adamı Nuri Pakdil edebiyat dünyasında adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Kendisini devrimci bir Müslüman olarak tanımlayan Pakdil, 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yazar Nuri Pakdil
Yazar Nuri Pakdil

Usta Nuri Pakdil, üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile önceki gün Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 85 yaşındaki ünlü edebiyatçının tedavi gördüğü hastanede kalbi durmuştu.

Yapılan müdahale ile yeniden hayata dönen Pakdil yoğun bakım ünitesine nakledilmişti. Usta yazardan bugün acı haber geldi. Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti.

"Bir güzel insan daha göçtü"

Büyük usta Pakdil'in vefatını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, "Nuri Pakdil bey Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bir güzel insan daha göçtü... Mekanı cennet olsun" sözleriyle duyurdu.

Devrimci bir yazarım

Verdiği röportajlarda kendini “Ben, antikapitalist, antifaşist, antinazist, antisiyonist, antisosyalist ve en önemlisi de Türkiye özelinde olmak üzere antifiravunist bir bilince ve iradeye sahip devrimci bir yazarım” diye tanıtan Pakdil,

“Benim devrimciliğimin temelini, İslâm dinine olan sarsılmaz bağlılığım oluşturur. İslam dini kıyamete kadar sürecek sürekli devrim anlayışını öngörür.

Yeryüzünde zulüm, haksızlık, adaletsizlik var olduğu sürece, bu zulmün, bu haksızlığın, bu adaletsizliğin kaynağı olan egemen güçlerin yok edilmesi için, Müslümanların devrimci mücadelesi de sürecektir. Kirli mülkiyete karşı, kara siyasaya karşı devrimci savaş kesintisiz sürecektir. Çünkü İslam dini bunu öngörmektedir.

OYNAT
"Kudüs şairi" Pakdil Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti

Kudüs üzerine çok sayıda eseri bulunan şair ve yazar Nuri Pakdil, 81 yaşında ilk kez Kudüs'e gelerek Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldı. Pakdil, Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, Kudüs'te bulunmaktan duyduğu sevinci anlattı, kendisine dua ettiğini iletti.


Yazı yazmak bir bakıma savaşmak

İslâm dini özgürlükçüdür, ilericidir, devrimcidir, bağımsızdır; sömürünün her biçimine karşıdır, başta anamalcılığa karşıdır, başta yabancılaşmaya karşıdır İslâm Öğretisi. İnsanın, yalnızca, 'emeğinin karşılığını yiyebileceğini' vurgular bu din.

Benim için yazı yazmak bir bakıma savaşmak demektir. Çünkü yazılarımda, her türlü putçuluğa karşı, her türlü yabancılaştırmaya karşı, her türlü sapmalara karşı vermekte olduğum savaş anlatılmaktadır. Yazılarımda kirli mülkiyet tutkusunun insanı ele geçirmesi anlatılmaktadır. Yazılarım, kapitalizme ve sömürü düzenine karşı bir tepkiyi, bir eleştiriyi ifade etmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Pakdil'in en bilindik şiiri "Anneler ve Kudüsler"

Tûr Dağı’nı yaşa

Ki bilesin nerde Kudüs

Ben Kudüs’ü kol saati gibi taşıyorum

Ayarlanmadan Kudüs’e

Boşuna vakit geçirirsin

Buz tutar

Gözün görmez olur

Gel

Anne ol

Çünkü anne

Bir çocuktan bir Kudüs yapar

Adam baba olunca

İçinde bir Kudüs canlanır

Yürü kardeşim

Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin

Nuri Pakdil kimdir?

  • Nuri Pakdil, 1934 senesinde Kahramanmaraş’ta doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Şiir ve deneme türündeki ilk çalışmalarını Maraş’ta Demokrasiye Hizmet gazetesinde yayımladı.

    1954-1955 senesinde henüz lisedeyken Hamle isimli dergisini yayınlamaya başladı.

    1964 senesinde İstanbul’da, bir haftalık dergide sanat sayfaları düzenledi.

    1969 senesinin Şubat ayında Edebiyat Dergisi’ni, 1972 senesinde de Edebiyat Dergisi Yayınları’nı kurdu. Edebiyat Dergisi Yayınları’nın ilk kitabı Batı Notları’dır.

    Edebiyat Dergisi, yayın hayatına 1988 senesinde ara verdi.

    Edebiyat Dergisi Yayınları 1972-1984 yılları arasında 18’i Nuri Pakdil imzasını taşıyan toplam 45 kitap yayımlandı.

    Kasım 2014’te Necip Fazıl Saygı Ödülü’nün ilkini aldı. Aynı yıl yaptığı açıklamada “Muhafazakar değilim, devrimciyim!” ifadelerini kullanarak, sağcı veya solcu olmadığını, “İslamcı” olduğunu söyledi.

    Pakdil, marksizme ve komünizme yakınlık hissetmediğini fakat ilgiyle izlediğini de açıkladı.

Eserlerinden bazıları

Harikalar Tablosu / Prevert, Oyun/Çeviri, Temmuz 1974.

Bir Yazarın Notları II, Deneme, Aralık 1980.

Edebiyat Kulesi, Deneme, Şubat 1984.

Ahid Kulesi, Şiir, Haziran 1997.

Kalem Kalesi, Deneme, Ekim 1998.

Osmanlı Simitçiler Kasîdesi, Şiir, Temmuz 1999.

Nuri Pakdil yoğun bakımda
HAYAT
Nuri Pakdil yoğun bakımda

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