Nuri Pakdil yoğun bakımda

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil,üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

85 yaşındaki ünlü edebiyatçının dün öğlen saatlerinde tedavi gördüğü hastanede kalbinin durdu öğrenildi. Yapılan müdahale ile yeniden hayata dönen Pakdil yoğun bakım ünitesine nakledildi.

Büyük ustanın bir an olsun yanından ayrılmayan yazar Necip Evlice, Pakdil için dua istedi.

Lütfen dua edin

Pakdil'in sağlık durumu ile ilgili yenisafak.com'a bilgi veren Evlice, "Dün öğleden sonra oldu. Şimdi yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam ediyor. Dualar ile bekliyoruz. Sizler de lütfen onun için dua edin" dedi.

Nuri Pakdil kimdir?

Nuri Pakdil, 1934 senesinde Kahramanmaraş’ta doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Şiir ve deneme türündeki ilk çalışmalarını Maraş’ta Demokrasiye Hizmet gazetesinde yayımladı.

1954-1955 senesinde henüz lisedeyken Hamle isimli dergisini yayınlamaya başladı.

1964 senesinde İstanbul’da, bir haftalık dergide sanat sayfaları düzenledi.

1969 senesinin Şubat ayında Edebiyat Dergisi’ni, 1972 senesinde de Edebiyat Dergisi Yayınları’nı kurdu. Edebiyat Dergisi Yayınları’nın ilk kitabı Batı Notları’dır.

Edebiyat Dergisi, yayın hayatına 1988 senesinde ara verdi.

Edebiyat Dergisi Yayınları 1972-1984 yılları arasında 18’i Nuri Pakdil imzasını taşıyan toplam 45 kitap yayımlandı.

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Kasım 2014’te Necip Fazıl Saygı Ödülü’nün ilkini aldı. Aynı yıl yaptığı açıklamada “Muhafazakar değilim, devrimciyim!” ifadelerini kullanarak, sağcı veya solcu olmadığını, “İslamcı” olduğunu söyledi.

Pakdil, marksizme ve komünizme yakınlık hissetmediğini fakat ilgiyle izlediğini de açıkladı.

Eserlerinden bazıları

Harikalar Tablosu / Prevert, Oyun/Çeviri, Temmuz 1974.

Bir Yazarın Notları II, Deneme, Aralık 1980.

Edebiyat Kulesi, Deneme, Şubat 1984.

Ahid Kulesi, Şiir, Haziran 1997.

Kalem Kalesi, Deneme, Ekim 1998.

Osmanlı Simitçiler Kasîdesi, Şiir, Temmuz 1999.