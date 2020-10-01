Türk kahvesi nasıl yapılır: Bol köpüklü kahve tarifi

Osmanlı’dan günümüze kadar gelen herkesin gönlünde kendine yer edinmiş nefis bir Türk kahvesi… O mis kokusu, bol köpüklü enfes tadı gözünüzde canlandı bile değil mi? Biliyoruz! Sevmeyeni de yoktur desek yeridir… Mis gibi tariflerden Türk kahvesi için tarife buyurun...

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Bol köpüklü Türk kahvesi tarifi

Cezve içerisine ilk önce kahve, sonra isteniyor ise şeker ve üzerine su sıralaması takip edilerek Türk kahvenizi pişirme ön hazırlığını yapın. Cezveye her fincan için 2 çay kaşığı Türk Kahvesi ve dilediğiniz kadar şeker ekleyin.

Ardından her fincan için 1 Türk kahvesi fincanı soğuk içme suyu koyun. Kahveyi (ve eklediyseniz şekeri) su ile iyice ıslanacak ve çözünecek şekilde karıştırın.

Cezveyi kısık ateşte üzerinde köpük oluşuncaya kadar kaynama derecesine yaklaşmasını gözleyin. Kaynamaya başlamadan önce kısık ateşten alarak üst tabakada kabaran kahve köpüğünü fincanlara eşit miktarda pay edin.

Cezvede kalan kahveyi bir taşım daha kaynatın ve sonra fincanlara paylaştırın. Kahveniz hazır! Yanına su ve tatlı bir ikram koymayı unutmayın…

Türk kahvesi yapmanın püf noktaları

1.Kahvenizin taze olmasına dikkat edin!

Lezzetli bir Türk kahvesi için öncelikle kahvenizin taze olması gerekir. Aktardan alacağınız taze kahve ile keyfinize keyif katabilirsiniz. Hava almayacak şekilde kapalı bir kap kullanarak ve nemden uzak tutarak kahvenizin tazeliğini koruyabilirsiniz.

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2.Musluk suyu kullanmayın!

Daha lezzetli ve yumuşak bir Türk kahvesi için musluk suyu yerine arıtılmış su veya hazır şişe su kullanın. Daha fazla köpüklü kahve için ise soğuk su kullanmayı unutmayın…

3.İyice karıştırın!

Sizi enfes lezzeti ile keyiflendirecek kahvenizi hazırlarken tüm malzemeleri cezveye koyduktan sonra, ocağa koymadan yaklaşık 30 saniye boyunca karıştırın; kahveniz daha yumuşak ve lezzetli olacaktır. Aman unutmadan, cezveyi ocağa koyduktan sonra karıştırmaya devam etmeyeceksiniz…

4.Ağır ağır pişirin!

Şahane bir Türk kahvesi için bakır cezve tercih edebilirsiniz; ısıyı iyi iletme özelliğine sahip olması ağır pişerken önemli bir detay olacaktır. Eğer birde imkanınız varsa közde pişen kahvenin tadına doyamazsınız. Onun dışında kahvenizi her zaman kısık ateşte 15-20 dakika ağır ağır pişirin. Zira yüksek ateş kahvenizin hemen köpürüp taşmasına neden olur.

5.Ölçüsünü ayarlarken dikkat edin..

lezzetli bir Türk kahvesi için kahve-su oranı çok önemlidir. Bir fincan kahve için cezveye iki çay kaşığı Türk kahvesi koymalısınız. Kahvenin suyunu da kullanacağınız fincan ile ölçüp koymayı unutmayın. Şeker oranına gelecek olursak, tercihinize göre ayarlayabilirsiniz ancak genel olarak sade kahveye hiç şeker atılmazken, az şekerli kahve yarım, orta şekerli kahve bir, şekerli kahve için ise iki çay kaşığı şeker atılır.

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6.Çok fazla kaynatmayın!

Hayalinizdeki kahveyi yapabilmek için dikkat etmeniz gereken bir noktada cezvenizi ocakta tutma sürenizdir. Bu konuda en sık yapılan hatalardan biri de kahveyi kaynatana kadar ocakta tutmaktır. Unutmayın; Türk kahvesi kabarmaya başladığı anda ocaktan alınmalıdır.

7.İsterseniz aroma ekleyebilirsiniz…

Son zamanlarda çokça rastlanan aramalı Türk kahvelerini herkes çok seviyor. Siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Kahve yaparken içine bir parça çikolata, damla sakızı veya kakule gibi aromalar atmanız yeterlidir.

8.Bol köpüklü olması çok kolay!

Köpüğünü ayarlarken dikkat.. Lezzeti kadar sunumu da önemli olan Türk kahvesini bol köpüklü sunmak istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit; kahveniz pişerken yüzeyine çıkan ilk köpükleri fincanlara paylaştırın ve iyice kabarması için tekrar ocağa koyun. İyice kabaran kahveyi kaynatmadan fincan bardaklarına yarım doldurun. Daha sonra tekrar ocakta kaynatıp kabaran kahvenizle fincanların tamamını doldurun. Böylece bol köpük elde etmiş olacaksınız. Evet, şahane bir Türk kahvesinin bol köpüklü, mis kokulu ve lezzetli püf noktalarını öğrendiğimize göre gelelim tarifine.. Verdiğimiz adımları takip ederek kahvenizi hazırlayabilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık, keyifli vakitler sizi bekliyor…