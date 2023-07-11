Sütlaç yapımında genelde çok kullanılan nişasta gibi malzemeler ile kıvam verilir. Eğer nişasta yoksa ve olmadan yapmak istiyorsanız, yapmanız gereken bir diğer önemli şey; önceden kaynatılmış ve soğutulmuş organik süt kullanmak. Pastörize süt kullanmak yerine organik süt kullanmanız daha iyi olacaktır. Böylelikle sütlacın kıvamını tutturmanız kolay olacaktır.