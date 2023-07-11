Sütlaç
Her haliyle küçük büyük demeden sevilerek tüketilen sütlaç, sofralarımızın olmazsa olmaz tatlıları arasında yer alıyor. Pratik ve kolay bir şekilde hazırlanan sütlaç tarifi yapımında bazı püf noktalar barındırıyor. Tam kıvamında ve tam ölçülü, lezzetli bir fırın sütlaç tarifi yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla fırın sütlaç tarifi.
FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ, NASIL YAPILIR?
2 Çorba Kaşığı Pirinç
3 Çorba Kaşığı Pirinç Unu
3 Çorba Kaşığı Mısır Nişastası
3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker
1 Litre Süt
1 Tatlı Kaşığı Vanilya
1 Adet Yumurta Sarısı
FIRINDA SÜTLAÇ YAPILIŞI
Pirincin üzerini örtecek kadar su koyup lapalaşana kadar pişirin. Ayrı bir yerde nişasta, pirinç unu ve şekeri iyice karıştırın.
Üzerine sütü ve vanilyayı ilave edip homojen bir karışım elde edin. Bu karışımı suyunu iyice çeken pirincin üzerine tel bir çırpma telinin yardımıyla karıştırarak dökün. Kaynayana kadar karıştırın.
Bir kasede yumurta sarısını çırpın. Kaynayan sütlü karışımdan bir çorba kaşığı alıp yumurta sarısına karıştırın. Tüm yumurtalı karışımı sütlü karşıma balon telle karıştırarak ilave edin. Tamamen karışınca servis kaplarına paylaştırın.
Fırının önceden ızgara bölümünü 200 derece ısıtın. Derin bir fırın tepsisine sütlaçları dizip, tepsiyi bir parmak kadar sıcak su ile doldurup fırının en üst katına yerleştirin. Sütlaçların üzeri istediğiniz kadar renklenince fırından alın. Oda sıcaklığına gelince buzdolabında soğutun.
FIRINDA SÜTLACIN TARİFİ PÜF NOKTALARI NELER?
- Sütlaç yaparken dikkat etmeniz noktalardan biri; pirinci suda yeterince yıkamanız. Fakat suda asla bekletmemelisiniz. Eğer bekletirseniz nişastası gidecektir ve kıvamını tutturmakta zorluk çekeceksiniz.
- Sütlaç yapımında genelde çok kullanılan nişasta gibi malzemeler ile kıvam verilir. Eğer nişasta yoksa ve olmadan yapmak istiyorsanız, yapmanız gereken bir diğer önemli şey; önceden kaynatılmış ve soğutulmuş organik süt kullanmak. Pastörize süt kullanmak yerine organik süt kullanmanız daha iyi olacaktır. Böylelikle sütlacın kıvamını tutturmanız kolay olacaktır.
- Sütlaç yapımında, sütü ekledikten sonra şekerin katılması önemlidir. Ayrıca bu aşamalarda yavaş ve tahta kaşıkla karıştırmayı unutmayın. Ayrıca önemli olan bir diğer nokta şekerin tamamen erimesidir. Buna çok dikkat edilmelidir.
FIRIN SÜTLAÇ KAÇ DAKİKADA PİŞER?
15 dakikada hazırlanan fırında sütlaç 30 dakikada pişer.
FIRIN SÜTLACIN KALORİSİ NE?
Fırın sütlacın 100 gramı yaklaşık olarak 111,1 kaloridir.