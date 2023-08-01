Türkiye en çok kalori tüketen beşinci ülke

Yüksek tansiyonun, dünyada birçok kişiyi etkileyen ve kalp sağlığını tehdit eden bir sorun olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazif Aygül, “Halk arasında sessiz bir tehlike olarak bilinen hipertansiyon, kalp krizi, felç ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Çağımızın hastalıkları obezite ve hareketsiz yaşam, hipertansiyonun en önemli risk faktörlerindendir. Düzenli egzersiz ve dengeli beslenme hipertansiyon riskini azaltmak için çok önemlidir” dedi.