Türkiye'de 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 20,2'si obez

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ait sağlık araştırması sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 21,1 iken, 2022 yılında yüzde 20,2 oldu. Cinsiyet ayrımında bakıldığında; 2022 yılında kadınların yüzde 23,6'sının obez ve yüzde 30,9'unun obez öncesi, erkeklerin ise yüzde 16,8'inin obez ve yüzde 40,4'ünün obez öncesi olduğu görüldü.

Üst solunum yolu enfeksiyonu 0-14 yaş grubundaki çocuklarda en fazla görülen hastalık oldu

Çocuklarda son 6 ay içinde görülen hastalık türleri incelendiğinde, 2022 yılında 0-6 yaş grubunda yüzde 31,3 ile en çok üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu sırasıyla, yüzde 29,4 ile ishal ve yüzde 6,9 ile alt solunum yolu enfeksiyonu izledi. 2022 yılında 7-14 yaş grubunda da yüzde 27,1 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla; yüzde 19,8 ile ishal, yüzde 11,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları izledi.

Bel bölgesi problemleri 15 yaş ve üstü bireylerde yüzde 24,6 ile en fazla görülen hastalık oldu

Son 12 ay içinde 15 yaş ve üstü bireylerde görülen hastalık türleri incelendiğinde, bel bölgesi problemleri 2019 yılında yüzde 29,7 ile 2022 yılında da yüzde 24,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla; 2022 yılında yüzde 17,2 ile boyun bölgesi problemleri, yüzde 16,1 ile hipertansiyon, yüzde 11,4 ile şeker hastalığı ve yüzde 9,6 ile alerji izledi.

Her gün tütün mamulü kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı yüzde 28,3 oldu

Her gün tütün mamulü kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 28 iken 2022 yılında artarak yüzde 28,3 oldu. Bu oranın 2022 yılında erkeklerde yüzde 41,3, kadınlarda ise yüzde 15,5 olduğu tespit edildi. Tütün mamulü kullanmayan bireylerin (bırakanlar ve hiç kullanmayanlar) oranı ise, 2019 yılında yüzde 68,7 iken 2022 yılında azalarak yüzde 68 oldu.



