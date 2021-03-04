Hayat Türkiye genelinde şubatta yağışlar yarı yarıya azaldı
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Türkiye genelinde şubatta yağışlar yarı yarıya azaldı

Şubat ayındaki yağışlarda normale göre yüzde 47, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57 azalış oldu. Bu dönemde en az yağış alan iller Eskişehir, Kırşehir ve Nevşehir olurken, en fazla yağış Rize'ye düştü.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, şubat ayında yağışlar yaklaşık yarı yarıya düştü.

Yağışlar, mevsim normallerine göre yüzde 47, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 57 azaldı. Yağışlar İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli ve Karadeniz sahil kesimlerinde artarken, diğer tüm bölgelerde azalış gösterdi.

Muğla, Denizli, Burdur, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Konya, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinde azalmanın yer yer yüzde 80'lerin üzerine çıktığı görüldü.

Bölge geneli yağışlarda, Marmara dışındaki tüm bölgelerde normale ve geçen yıl yağışlarına göre azalma kaydedildi. En fazla azalma yüzde 71 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde meydana geldi.

Şubat ayı il geneli yağışlarda ise normale göre en fazla artış yüzde 46 ile Kırklareli, en fazla azalma yüzde 82 ile Denizli'de kaydedildi. En az yağış alan iller Eskişehir, Kırşehir ve Nevşehir olurken, en fazla yağış Rize'de gerçekleşti.

Şubatta yağışlı gün sayıları İç Anadolu'nun iç kesimleri, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Karaman, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde 5 günün altında gerçekleşti. Batı Karadeniz ve Marmara'nın büyük kısmında ise 10 gün ve üzerinde yağışlı gün oldu.

Marmara dışındaki bölgelerde yağışlar azaldı

Bölgelerin yağış durumuna göre ise Marmara'da şubat ayı yağışları normaline göre yüzde 4, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 10 artış gösterdi.

Ege'de ise yağışlar normaline göre yüzde 45, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 51 azaldı. Akdeniz Bölgesi'nde yağışlar normaline göre yüzde 68, Şubat 2020'ye göre yüzde 74 geriledi.

Yağışların İç Anadolu Bölgesi'nde ise normaline göre yüzde 67, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 79 azaldığı belirlendi.

Karadeniz'de ise yağışların düşüş oranı normaline göre yüzde 20, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 53 oldu.

Doğu Anadolu'da yağışlar, normaline göre yüzde 45, Şubat 2020'ye göre yüzde 50 azalma gösterdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de yağışlarda azalış oranı normaline göre yüzde 71, geçen yıla göre yüzde 67 oldu.

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