Meteoroloji uyardı: Üç ilde yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Trabzon, Rize, Hatay ve Şırnak çevreleri ile Artvin kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

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İL İL HAVA DURUMU

Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, Hakkâri il geneli Van'ın güney ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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