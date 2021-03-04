İstanbul barajlarındaki doluluk artıyor: Su seviyesindeki son durum (4 Mart 2020)

İstanbul'da 9 Ocak’ta baraj doluluk oranları yüzde 19.16’ya kadar gerilemişti. Ocak ve şubat aylarında gelen yağışlarla bu oranlar arttı, bu durum İstanbul barajlarına da cansuyu oldu.
İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı barajların doluluk oranına da yansıdı. 12 Şubat'ta başlayan kar yağışı sonrası barajlardaki doluluk oranı yüzde 12.16 yükseldi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından bugün açıklanan son verilere göre ise; 4 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 58,02'ye yükseldi.
3 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 765 bin metreküp
4 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %58,02 pic.twitter.com/mxPLNzVI5m
3 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 765 bin metreküp
İstanbul’daki 5 barajın doluluk oranı yüzde 60’ı geçti
2020 yılında beklediği yağmurları alamayarak son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranı görülen megakent İstanbul’da 5 barajın doluluk oranı da yüzde 60’ı geçti. Genel doluluk oranı ise son 6 yılın en düşük seviyesinde kaldı.
İSKİ verilerine göre kente su sağlayan 5 barajın doluluk oranı ise yüzde 60’ı geçti. Bugün itibariyle Ömerli Barajı yüzde 70.19, Elmalı Barajı yüzde 65.73, Darlık Barajı’nın da yüzde 66.67, Kazandere Barajı yüzde 60.68, Istrancalar Barajı yüzde 60.69 seviyesinde olduğu görüldü. Genel doluluk oranı ise yüzde 57,63 seviyelerinde seyrediyor. Bu oran son yıllara bakıldığında ise, son 6 yılın en düşük seviyesinde kaldı.
SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI
Barajlardaki doluluk oranı, 3 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,51, 2007'de yüzde 54,64, 2008'de yüzde 36,07, 2009'da yüzde 79,63, 2010'da yüzde 97,84, 2011'de yüzde 93,04, 2012'de yüzde 89,19, 2013'te yüzde 84,96, 2014'te yüzde 29,21, 2015'te yüzde 95,64, 2016'da yüzde 87,86, 2017'de yüzde 88,02, 2018'de yüzde 85,89, 2019'da yüzde 93,20, 2020'de ise yüzde 64,05 olarak gerçekleşti.