Gündem İstanbul barajlarındaki doluluk artıyor Su seviyesindeki son durum (4 Mart 2020)
İSTANBUL

İstanbul baraj doluluk oranı son durum nedir? İstanbul barajları güncel durum (4 Mart 2021)

İstanbul barajlarındaki doluluk artıyor: Su seviyesindeki son durum (4 Mart 2020)

Ocak ayının ortasında yüzde 20'lere kadar düşen İstanbul barajlarda bulunan su miktarı, kar ve yağmur yağışlarının ardından yükselişini sürdürüyor. İSKİ tarafından bu sabah yapılan açıklamada, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesinin yüzde 58,02'ye ulaştığı belirtildi.

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3 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 765 bin metreküp.
3 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 765 bin metreküp.

İstanbul'da 9 Ocak’ta baraj doluluk oranları yüzde 19.16’ya kadar gerilemişti. Ocak ve şubat aylarında gelen yağışlarla bu oranlar arttı, bu durum İstanbul barajlarına da cansuyu oldu.

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı barajların doluluk oranına da yansıdı. 12 Şubat'ta başlayan kar yağışı sonrası barajlardaki doluluk oranı yüzde 12.16 yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından bugün açıklanan son verilere göre ise; 4 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 58,02'ye yükseldi.

İstanbul’daki 5 barajın doluluk oranı yüzde 60’ı geçti

2020 yılında beklediği yağmurları alamayarak son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranı görülen megakent İstanbul’da 5 barajın doluluk oranı da yüzde 60’ı geçti. Genel doluluk oranı ise son 6 yılın en düşük seviyesinde kaldı.

İSKİ verilerine göre kente su sağlayan 5 barajın doluluk oranı ise yüzde 60’ı geçti. Bugün itibariyle Ömerli Barajı yüzde 70.19, Elmalı Barajı yüzde 65.73, Darlık Barajı’nın da yüzde 66.67, Kazandere Barajı yüzde 60.68, Istrancalar Barajı yüzde 60.69 seviyesinde olduğu görüldü. Genel doluluk oranı ise yüzde 57,63 seviyelerinde seyrediyor. Bu oran son yıllara bakıldığında ise, son 6 yılın en düşük seviyesinde kaldı.

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 3 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,51, 2007'de yüzde 54,64, 2008'de yüzde 36,07, 2009'da yüzde 79,63, 2010'da yüzde 97,84, 2011'de yüzde 93,04, 2012'de yüzde 89,19, 2013'te yüzde 84,96, 2014'te yüzde 29,21, 2015'te yüzde 95,64, 2016'da yüzde 87,86, 2017'de yüzde 88,02, 2018'de yüzde 85,89, 2019'da yüzde 93,20, 2020'de ise yüzde 64,05 olarak gerçekleşti.

İstanbul barajlarındaki doluluk oranında son durum: Su seviyesi yüzde 60 sınırında
GÜNDEM
İstanbul barajlarındaki doluluk oranında son durum: Su seviyesi yüzde 60 sınırında

İstanbul'un barajlarında altı ay sonra bir ilk: Doluluk yüzde 50’yi aştı
GÜNDEM
İstanbul'un barajlarında altı ay sonra bir ilk: Doluluk yüzde 50’yi aştı

İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
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Yurdun büyük kesiminde mevsimle birlikte etkisini gösteren kar yağışı ve sağanakla, barajlar ve göletler dolmaya başladı.
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İstanbul’da aralık ayında barajların toplam doluluk oranı yüzde 20’nin altına düşerken, etkisini gösteren kar yağışı sonrası bu oran yüzde 50’lilerin üzerine çıkıp, 60'lara yaklaşmaya başladı.
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İSKİ'den bu sabah yapılan açıklamada, 1 Mart itibariyle, İstanbul barajlarının doluluk oranı ortalama yüzde 56.71'e yükseldi.
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Bu oranın, beklenen mevsim yağmurlarıyla birlikte daha da artabileceği belirtildi.
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Su miktarı Istrancalar'da yüzde 72.27, Terkos'ta yüzde 52.38, Sazlıdere'de yüzde 30.29, Alibey'de yüzde 58.64, Büyükçekmece'de yüzde 58.22, Ömerli'de yüzde 68.14, Darlık'ta yüzde 64.00, Elmalı'da yüzde 64.17, Kazandere'de yüzde 61.77 ve Pabuçdere'de yüzde 40.06 olarak kaydedildi.
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Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 492 milyon metreküp seviyesine yükseldi. İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 823 bin metreküp oldu.
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Barajlardaki doluluk oranı, 1 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,19, 2007'de yüzde 54,92, 2008'de yüzde 35,50, 2009'da yüzde 78,78, 2010'da yüzde 97,69, 2011'de yüzde 92,85, 2012'de yüzde 88,89, 2013'te yüzde 84,62, 2014'te yüzde 29,43, 2015'te yüzde 96,25, 2016'da yüzde 87,05, 2017'de yüzde 87,99, 2018'de yüzde 85,30, 2019'da yüzde 92,93, 2020'de ise yüzde 63,87 olarak gerçekleşti.
İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
İstanbul'da, aralık ayının ortasında yüzde 19'lara düşen barajlardaki su miktarı, yağan kar ve yağmurun ardından yükselmeye devam ediyor. İSKİ'den bu sabah paylaştığı verilere göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 56.71'e ulaştı. Bu oranın mevsimsel yağışlarla birlikte daha da artabileceği vurgulandı.


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