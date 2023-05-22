ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin Türkiye’nin geleceğine yön verecek önder şahsiyetler yetiştirmek amacıyla yürüttüğü bireysel gelişim programı 'Türkiye’nin Önderleri' ikinci mezunlarını verdi. Programa İstanbul’dan katılarak mezun olan 82 gence sertifikaları takdim edildi.





Türkiye’nin Önderleri 2023 Mezuniyet Töreni, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlendi. ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı törene, programdan mezun olan öğrenciler, aileleri, liderler, eğitimciler ve il protokolü de iştirak etti.

Eğitim aynı zamanda aktarım aracı

Mehmet Ali Sarıtürk’ün Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, programın ilk andan itibaren çok inandıkları ve birlikte çalışmaktan onur duydukları bir çalışma olduğunu söyledi. Eğitimin çok yönlü emek istediğini, bu nedenle netice almanın da kolay olmadığını belirten Yazıcı, “Eğitim, aynı zamanda iyi bir nesil yetiştirme, kültürü gelecek kuşaklara taşıma ve değerleri yerleştirmenin en önemli aracıdır. Gelecek kuşaklara hem bunu aktarmak hem de aktarımla birlikte gelecekle ilgili tasarımlar yapmak, yenilikçi olmak, yeni bir toplum inşa etmek, kültür ve değerini koruyarak yeni çağın değerlerini taşıyabilecek gençler yetiştirmektir” dedi. Çalışmada önder şahsiyetler yetiştirmek adına önemli bir başarı sağlandığını ancak daha önemli olanın gençlerin akranlarına da rol model olarak, ilham vererek, doğrudan etki sağlamaları olduğunu aktaran Yazıcı, eğitimcilere gençleri eğitim sürecinin bir paydaşı yapmaları çağrısında bulundu.

Geçmişi bilerek geleceği planlamalıyız

Türkiye’nin Önderleri’nin kendisini çok etkileyen bir proje olduğunu belirten İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da konuşmasında, “Burada; okumak, yazmak, düşünmek, seyretmek hepsinden önemlisi istikrar var. Şahsen öğrencilik hareketleri içinden gelen biri olarak söylüyorum, 3 arkadaşımızı bir araya getirip bir konuşmacı davet etmek için ne çileler yaşardık” dedi. Geçmişi bilerek istikbali planlamanın mümkün olduğunu kaydeden Yılmaz, “Hatırlatmakta nice yarar, unutmakta da nice felaketler vardır. Hep hayırla hatırlanmak niyazıyla programa katılan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu da “Güzel bir program, bu programdan mezun olmak ve geleceğe taşımak çok önemli. Sürdürülebilir olması, devamlı olması çok daha önemli. Programdan mezun olan genç kardeşlerim inşallah üniversite yıllarında da gelecek nesillere hizmet etmeye devam ederler” diye konuştu.

Nitelikli bir projeye dönüştü

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da konuşmasında, 5 yıl önce başlayan programın şimdi 30 ilde, 4 binin üzerinde öğrenci ile rüştünü ispatlayan, nitelikli bir projeye dönüştüğünü söyledi.

Eğitimin uzun soluklu bir iş olduğunu ve bir tohum ekmek anlamına geldiğini belirten Ceylan sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin Önderleri de küçük adımlarla başladı. Gençlerimiz dört hafta içinde bir hafta bir kitap, bir hafta bir makale okuyor. Bir hafta belgesel, bir hafta film izliyor ve bunların tahlilini yapıyor. Bunları izlerken, okurken hayatı okumayı, yorumlamayı öğreniyor. Hem de üniversiteli ve liseli gençlerimizin kendilerini yetiştirdiği bir proje bu. Yıllar sonra bu projeden mezun olup hayata atılan kardeşlerimiz, ‘Ben Türkiye’nin Önderleri projesinden mezunum, bu proje beni yetiştirdi’ diyecek. Rabbim, bu birlikteliği, ülke adına katma değere dönüştürecek güzel bir vesile kılsın inşallah.”

Yeni liderlere ihtiyaç var

ÖNDER Gençlik Başkanı Erkam Salih Büyükdinç ise “İbadetlerin en faziletlisi az da olsa devamlı olanıdır” hadisi şerifinden hareketle gönüllülük faaliyetlerini sürdürdüklerini ve yaptıkları işlerde istikrar sahibi olmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye’nin Önderleri öğrencilerini istikrarlı duruşlarından dolayı tebrik eden Büyükdinç, “Üniversitede zaman ve yoğunluk yönetimine daha çok ihtiyaç duyacaksınız. Bir yandan akademik başarı, bir yandan sosyal faaliyetler, bir yandan STK faaliyetleri, bir yandan da şirketlerde staj yapmak isteyeceksiniz. Sizler daha lise yıllarında bu programa dahil olarak bu disiplini sağlamış oluyorsunuz” dedi. Büyükdinç, “Ben sizleri programda görev alan arkadaşlar arasına davet etmek istiyorum. Türkiye’nin Önderleri’nin yeni liderlere ihtiyacı var” çağrısında bulundu.

Vazifemiz, ahde vefayı öğretmek

Programın kapanış dersini ise İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz yaptı. ÖNDER’in “ahde vefa” şiarının çok önemli olduğunun altını çizen Yılmaz, “Biz rabbimize kalu belada bir söz verdik ve öyle dünyaya geldik. Bütün peygamberler de bu sözü yaşatmak üzere gönderilmiştir. Hepimizin birinci görevi nesillerimize bu ahde vefa kavramını anlatmak olmalıdır” dedi. Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: Bizim gelenekten devşirdiğimiz bir eğitim anlayışı vardır ve bugün iflas etmiştir. Otoriter anne ve baba anlayışı asla karşılığı olmayan bir eğitime dönmüştür. Bizim Peygamber Efendimizin uyguladığı rehber eğitime dönmeye ihtiyacımız vardır. İşte ÖNDER’in yaptığı çalışma gençleri sevgiyle buluşarak ve hayatın içinden geçerek hayata hazırlama çalışmasıdır. Bu açıdan çok önemlidir. Fütüvvet geleneğinin, efendimizin bize öğrettiği şekilde hareket etmeliyiz. ‘Bugün bir yetimin başını okşayan, bir hasta ziyaret eden oldu mu?’ diyor. Hepimizin bu sorumluluğu paylaşmamızı istiyor. Bu çerçevede bizim çocuklarımıza şefkat, merhamet ve duyguyu aşılamamız lazımdır.”

TÜRKİYE’NİN ÖNDERLERİ PROGRAMI NEDİR?

“Türkiye’nin Önderleri”, ülkemizin ve milletimizin geleceğine yön verecek önder şahsiyetler yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen üç yıllık bir eğitim ve bireysel gelişim yolculuğu olarak 2019 yılında İstanbul’da başladı. Yolculuk temelde, program kapsamındaki öğrencilerin arkadaş grupları içerisinde üniversiteli grup liderleri ile birlikte düzenli olarak bir araya gelerek tahlil halkaları oluşturmaları üzerine kuruldu. Aydınlık gelecekleri inşa edecek bir keşif mahiyetindeki programın gençlere kazandırmak istediği en önemli husus; düşünen, okuyan, seyreden, tahlil eden bireyler olarak fikri ve ilmi altyapıyı edinmeleri. Bu yolculukta okumalar, geziler ve çeşitli faaliyetlerle gençlerin kendilerini tanımaları, yeteneklerini ve eksikliklerini fark ederek geliştirmeleri, kültürel ve sosyal becerileri kazanmaları amaçlanıyor. Ayrıca gençlerin sosyal sorumluluk çalışmaları ile gönüllülük bilinci kazanmaları hedefleniyor.





Grup liderleri öncülük ediyor

Çok katmanlı bir program olarak; zaman yönetimi, irade terbiyesi, ekip çalışması, yetenek yönetimi ve iletişim becerileri üzerine gençlerin sosyal ve kültürel yönlerini geliştirerek onları geleceğe hazırlamayı amaçlayan program, bir program danışmanı, iki program koordinatörü her grup için ikişer lider ve katılımcı öğrencilerden oluşuyor. Toplam 6 dönem süren programın her bir dönemi 12 haftalık olarak planlandı. Her dört haftanın ilk haftası belirlenen kitabın okunması, ikinci haftası belirlenen filmin seyredilmesi, üçüncü haftası belirlenen okuma metninin okunması, son hafta da belirlenen belgeselin seyredilmesi ile ilerliyor. Ayın ilk buluşmasında kitap ile filmin, ikinci buluşmasında okuma metni ile belgeselin tahlili gerçekleştiriliyor.

565 genç mezun oldu

Türkiye'nin Önderleri, 2019 yılında İstanbul’da 18 ille beraber yola çıktı. 2020 yılına geldiğinde il sayısını 23’e çıkararak büyümeye devam etti. Şu anda 30 ilde 4 bine yakın öğrencisiyle program devam ediyor. Kocaeli, Gaziantep, Antalya, Sakarya, Samsun, Zonguldak, Ankara, Aksaray, Konya, Karaman, Sivas, Erzurum, Sinop, Bolu, Bursa, Yalova, Denizli, İzmir, Kütahya, Bartın, Mersin, Malatya, Hatay, Çorum ve Şırnak programın devam ettiği iller arasında yer alıyor. İlk mezunlarını geçen sene İstanbul’da 73 kişiyle veren Türkiye’nin Önderleri, bu sene İstanbul’da 82, Anadolu illerinde ise 410 öğrenci mezun verdi.







