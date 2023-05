Türkiye'nin Önderleri ikinci mezunlarını verdi

Çok katmanlı bir program olarak; zaman yönetimi, irade terbiyesi, ekip çalışması, yetenek yönetimi ve iletişim becerileri üzerine gençlerin sosyal ve kültürel yönlerini geliştirerek onları geleceğe hazırlamayı amaçlayan program, bir program danışmanı, iki program koordinatörü her grup için ikişer lider ve katılımcı öğrencilerden oluşuyor. Toplam 6 dönem süren programın her bir dönemi 12 haftalık olarak planlandı. Her dört haftanın ilk haftası belirlenen kitabın okunması, ikinci haftası belirlenen filmin seyredilmesi, üçüncü haftası belirlenen okuma metninin okunması, son hafta da belirlenen belgeselin seyredilmesi ile ilerliyor. Ayın ilk buluşmasında kitap ile filmin, ikinci buluşmasında okuma metni ile belgeselin tahlili gerçekleştiriliyor.