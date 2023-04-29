ÖNDER 59’uncu Genel Kurulu’nu yaptı: Abdullah Ceylan yeniden ÖNDER başkanı

Eğitim ve gençlik alanındaki çalışmalarını sürdüren ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, 59. Genel Kurulu’nu yaptı. Abdullah Ceylan’ın yeniden Genel Başkan seçildiği Genel Kurul’da Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları da belli oldu.





ÖNDER 59. Genel Kurulu, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde yapıldı. Başakşehir Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Yahya Yıldızhan’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Genel Kurul’a TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Birol Akgün, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte ÖNDER önceki dönem başkanları, yöneticileri, üyeler ve gönüllüler katıldı.

ÖNDER Başkanı Abdullah Ceylan

Okullarımız devlet millet bütünleşmesini sağladı





TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop yaptığı konuşmada, milletin imam hatip okullarına farklı bir değer atfettiğini, dinini ve kültürünü bir nebze de olsa öğreneceği okullar olarak gördüğünü söyledi. Bu okulların sadece imam ve hatip yetiştirmek üzere açılmış okullar olmadığını kaydeden Şentop, “İlim Yayma Cemiyeti’nin de hedefi ilk imam hatip okulunu kurmaktı. Diğer bir hedefi ise milletin değerlerinin öğrenilmesi, öğretilmesi milletin değerleri ile devletin değerlerini birleştirmekti. Dava imam hatip okulu açmaktan daha büyük bir hale gelmişti” dedi. Atılan tohumun büyüyüp ağaç haline gelmesi bütün dünyayı gölgesi altına alacak büyük bir çınara dönüştürülmesi için mücadele edildiğinin altını çizen Şentop, imam hatiplerin Türkiye tarihinin bir özeti olduğunu ve tüm darbe dönemlerinde zarar gördüğünü aktardı.

Türkiye’nin tamamını temsil ediyoruz





Türkiye’nin 200 yılı aşkın yaşadığı çöküntü döneminden itibaren yavaş yavaş uyuşukluğu üzerinden atarak kendine gelmeye başladığını söyleyen Şentop, “Mevsim değişti, kış bitti, bahara ve yaza doğru gidiyor Türkiye” dedi. İmam hatip okullarının iyi hocalar yetiştirmek üzere yola çıktığını ancak şimdi sadece bir toplum kesimini temsil etmediğini kaydeden Şentop sözlerini şöyle sürdürdü: Şimdi bir toplum kesimini, bir durumu temsil etmiyoruz. Türkiye’nin tamamını temsil ediyoruz, Türkiye’nin tamamını gözetiyoruz, tamamının hukukunu savunacak bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu kapsayıcılık çok önemli. Bugünü ıskalamadan, yarını öngörerek tarihi ve kültürel değerlerimize sadık kalarak yeniden geleceği inşa edeceğiz. Kendimize ve davamıza inanıp güveneceğiz. İstikbal ve gelecek bizim, tarih sosyoloji, milletimizin karakteri böyle söylüyor.

Hem Türkiye’ye hem de dünyaya mesaj





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da milletin geleceğine kendi değerleri çerçevesinden bakarak ve tüm dünyayı da kucaklayarak hizmet eden aynı zamanda milli ve manevi dünyamızın mimarları olan bir topluluk huzurunda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. ÖNDER Genel Kurulu’nun hem Türkiye’ye hem de dünyaya bir mesajı olduğunu belirten Soylu, “Hala boşluğumuzu bekleyenler, birliğimiz içinde zafiyet arayanlar, her türlü fırsatı kendilerine ait bir galibiyete dönüştürmek isteyenler var” dedi. Tarihin sayfalarında iki 14 Mayıs olduğunu kaydeden Soylu, “İlki 1950’de başladı, 27 Mayıs 1960’ta sona erdi. Şimdi yeni bir 14 Mayıs’a gidiyoruz. Yıllarca ötekileştirilen, hakir görülen, önü kesilenler hem ilk 14 Mayıs’ı hem de bu 14 Mayıs’ın ne anlama geldiğini biliyor” diye konuştu.





İmam hatiplerin bir davası var





BBP Başkanı Mustafa Destici ise konuşmasında, imam hatiplilerin çok büyük mücadelelerle bugünlere geldiğini belirterek, “Bugün imam hatip mezunu olarak bir kamu kuruluşunda çalışmak, ticaret erbabı olarak işine devam etmek bu kadar konforluysa bu dönemlere bizden önceki arkadaşlarımızın ağır bedeller ödemesi sonucu gelindi” dedi. İmam hatipli olmanın aynı zamanda bir davanın sahibi olmak olduğunu kaydeden Destici, “Şuurlu bir Müslüman, idrak sahibi bir kul, insan sevgisine sahip bir nesildir imam hatipliler. İmam hatiplilerin bir davası, bir ülküsü, bir yolu vardır. O yol Allah ve Resul’ünün yoludur. İmam hatipliler hep Kur’an ve sünnete bağlı olarak yollarına devam etmişlerdir, bundan sonra da bu şekilde devam edeceklerdir” ifadelerini kullandı.





Yönümüzü geleceğe çevirdik





Programın açılış konuşmasını yapan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da 1958 yılında kuruldukları ilk günden itibaren doğru bildikleri ve inandıkları yolda hakkın ve haklının yanında olarak mücadele ettiklerini söyledi. İmam hatip okullarının inişli çıkışlı yollardan geçtiğine, yasaklar ve ihlallerle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Ceylan, “Bugün geldiğimiz noktada imam hatip okullarımızın istikrarlı yürüyüşünü sürdürmek, özgün bir eğitim modeli olan imam hatip müfredatını ihtiyaçlar ve şartlar çerçevesinde geliştirmek, öğrencilerimizin, mezunlarımızın gelişimlerine katkı sunmak ve böylece imam hatipliler olarak geleceğe daha güçlü adımlarla yürümek gibi bir sorumluluğumuz var. Gün; kuruluş döneminde gösterilen fedakarlıkları, harcanan emekleri ve geçmişte yaşanan haksızlıkları asla unutmadan bugünü diri ve canlı tutma, yönümüzü de inanç ve azimle geleceğe çevirme günüdür” dedi.

Türkiye Yüzyılında imzamız olacak





İmam hatiplerin kuruluşunun 110. yılına da atıfta bulunan Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü: Okullarımızın kuruluşunun üzerinden tam 110 yıl geçerken Türkiye artık bağımsız, kendi ayakları üzerinde durabilen, bölgesinde ve dünyada lider bir ülke oldu. Bu ivmenin itici gücü oldu yetişen imam hatip nesli. Şimdi bizim öncelikli sorumluluğumuz; bu ivmeyi daha da ileriye taşıyacak, önümüzdeki asra iyilik, barış ve adalet getirecek nitelikte bir gençlik yetiştirmek için daha çok çalışmaktır. Bugün ülkemizin her bir ferdiyle; eğitim, kültür, sanat, bilim, ekonomi, siyaset, teknoloji ve savunma sanayi gibi pek çok alanda Türkiye yüzyılına hazırlanıyoruz. İmam hatip nesli olarak geçmişte verdiğimiz mücadeleleri ve yaşadığımız hak ihlallerini unutmadan, hiçbir gencimizi ihmal etmeden özgüvenli bir şekilde geleceğe doğru yürüyoruz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Türkiye yüzyılında bu çocukların ve gençlerin imzası olacak. Gelecek yüzyılda ülkemiz, milletimiz ve insanlık için çocuklarımız, gençlerimiz gurur duyacağımız pek çok eser ortaya koyacak. Buna inanıyor ve bunun için çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tebrik mesajı





ÖNDER 59. Genel Kurulu’na bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imam hatip neslinin yetişmesi için çalışan, ter döken, fedakârlık yapan tüm ÖNDER mensuplarına teşekkür etti. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depreminde kurumun Türkiye genelinde 450 dernekle birlikte yaptığı çalışmaları tebrik eden Erdoğan, “Deprem felaketinde ilk günden itibaren afetzedelerimizin yardımına koşan, maddi manevi her türlü desteği veren imam hatipli olmanın gereğini yerine getiren tüm imam hatipli kardeşlerimizden Allah razı olsun” dedi. Erdoğan, hep birlikte deprem bölgesini ayağa kaldıracaklarını aktardı.





12 kişiye Ahde Vefa ödülü





Genel Kurulda ayrıca, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından geçtiğimiz Eylül ayında yapılan 19. İmam Hatipliler Kurultayı’nda belirlenen “Ahde Vefa ile” şiarı çerçevesinde verilen ödüller sahiplerini buldu. İmam hatiplere ve eğitim hayatına hizmet eden 12 isim ödüllendirildi. Bu isimler arasında Dr. İlknur Görçin, üniversite öğrencisi Mehmet Emin Altınok, Emekli Din Görevlisi Sabri Otağ, iş adamı Ahmet Gür, eğitimci Nadire Kara, araştırmacı-yazar Mustafa Öcal, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Ensar Vakfı Önceki Dönem Başkanı Ahmet Şişman, iş adamı Osman Kaan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, iş adamı Sabri Ülker, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla bulunuyor.





110. Yıl Sergisi açıldı





ÖNDER 59. Genel Kurulu’nda açılış ve protokol konuşmalarının ardından, genel başkanla birlikte derneğin 70 kişiden oluşan Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri yeniden belirlendi. İmam hatip okullarının ilk kez kuruluşunun yıldönümü nedeniyle “110. Yıl Fotoğraf Sergisi” de açıldı. 100 eserin yer aldığı sergide, ilk açılan 7 imam hatip okulu başta olmak üzere imam hatip liselerinin ilk hocaları, talebeleri, öncülerinin fotoğraflarına yer verildi. Celaleddin Ökten, Yahya Kutluoğlu, Hayrettin Karaman, Mehmet Ali Sarı gibi ünlü hocaların bulunduğu sergi, imam hatip okulları tarihine tanıklık ediyor.







