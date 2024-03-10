Un, yağ ve şeker var ama…

Sonuç odaklı eksikliği anlatmak için helva yapımından örnekle bir söz var bilirsiniz. Un var, yağ var, şeker var ama neden helva yok diye. Peki ya helvayı yapacak usta var mı? Eğitim sistemimiz herkesi doktor, mühendis, öğretmen veya hakim savcı yapmaya ayarlı. Bitmek bilmeyen imtihanlar, sonu gelmeyen mülakatlar gençliğin enerjisini çalıyor.

Unun, yağın, şekerin var olması elbette önemli. Ele güne muhtaç olmamak demek. Nesilden nesile aktarılan bir mutfak kültürümüz de halen iyi ki var. Mesele şu ki, mutfak kültürümüzü gelecek nesillere sevdirmek oldukça mühim bir mesele. Bize ait olanın, bizi biz yapan değerlerin globalleşme ile yitip gideceği hakikati karşısında öyle oturup bekleyecek miyiz? Bu öyle bir rüzgâr ki, önüne kattığı ne varsa alıp götüren, havaya savuran bir akım. Sınırların kalmadığı zamanda değerleri ve kültürü korumanın kuralı ve sistematiği de değişti. Tabi ki, eski yöntemler işe yaramıyor. Devlet kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve bütün imkânlarımızla seferber olarak eğitim anlayışımızı değiştirmek, yenilemek, hem gençleri anlayacak ve hem de onlara kültürel birikimi aktaracak bir yapı oluşturmak gerekir.

Genç şeflere mesleğini ve mutfağı sevdirmek için ne lazımsa yapmak ve lezzetlerimizi yaşatmak zorundayız. Bu konudaki örnek bir projeden bahsedelim dilerseniz.

Genç şeflere mesleği sevdiren yarışma

2021-2022 yıllarında korona salgını, 2023 yılında ise büyük deprem felaketi sebebiyle gerçekleştirilemeyen Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması üç yıl aradan sonra büyük bir katılımla dördüncü defa düzenlendi. Turizm meslek liselerinden mezun olanlara istihdamın yolunu açan proje Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV), Mili Eğitim Bakanlığı ve Metro Türkiye işbirliğiyle Gastronometro’da gerçekleştirildi. İstanbul’daki 12 meslek lisesinden öğrencilerin kıyasıya yarıştığı yarışmada jüri başkanlığını şef Vedat Başaran yaptı. Törende ödüller sahiplerini buldu. Ödül törenine İstanbul Valisi Davut Gül katılarak öğrencilere hediyeler vererek birlikte fotoğraf çektirdi.

Hünerleriyle jüriyi terleten genç şefler profesyonel şef tabaklarını aratmadılar. Jüri ise genç şeflerin hazırladığı birbirinden başarılı tabaklar arasından seçim yapmakta zorlandı. Yarışma sonucunda birincilik ödülünü Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alırken, ikincilik ödülünü Selimpaşa Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve üçüncülük ödülünü TÜROB 50. Yıl Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı. ECOLAB Hijyen Ödülü de Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Gastronomi turizminin gelişmesine katkı sağlamasının yanı sıra turizm meslek liselerinden mezun olan öğrencilere mesleği sevdirerek kolay istihdam sağlamayı amaçlayan proje ‘Sektör Yetenek Avında’ adını taşıyor. Hayata geçirilen benzer projelerin turizm otelcilik sektörünün nitelikli çalışan ihtiyacını karşılarken aynı zamanda meslek lisesi mezunlarının da eğitim aldıkları alanda istihdam edilme imkânlarını artırmaya katkı sağlayacak.

GÖZÜME TAKILANLAR

8600 yıllık ekmek bulundu

Konya’nın Çumra ilçesinde Çatalhöyük’te Neolitik döneme ait fırın yapısı keşfedildi. Bitişik kerpiç evlerin bulunduğu “Mekan 66” olarak adlandırılan alandaki yapıda buğday, arpa, bezelye tohumlarıyla yiyecek olabileceği değerlendirilen avuç içi büyüklüğünde bir buluntuya rastlandı. Fırının köşesinde küçük ve yuvarlak süngerimsi buluntunun ekmek olduğu anlaşıldı.





81 ilde iftar sofrası kuracak

Dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmak için ramazanın ruhuna uygun faaliyetler gerçekleştirecek olan Vakıflar Genel Müdürlüğü ramazan ayı boyunca 81 ilde iftar sofrası kuracak. Sıcak yemek mutfaklarında hazırlanacak menüler, bütün illerde belirlenen mekan ve alanlarda vatandaşlara sunulacak. Ayrıca birçok noktada iftar çadırı kurulacak.





Kırmızı et fiyatı sabitlendi

İstanbul'da ramazan ayı boyunca bazı zincir marketlerde kırmızı etin fiyatı sabitlendi. Et ve Süt Kurumu ile yapılan protokol ile İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği üyesi 57 marketin 2500'e yakın şubesinde ramazan boyunca dana kıymanın kilogram fiyatı 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatı ise 344 liradan satışa sunmaya devam edilecek.

'Asker kurabiyesi'

Yöre mutfağının lezzetlerinden Aksaray un kurabiyesinin bir diğer adı da asker kurabiyesi. Aksaray Belediyesi tarafından yapılan başvuru üzerine 2022’de coğrafi işaretle tescil edilen bu lezzet tereyağı, beyaz şeker ve buğday unu ile hazırlanan hamurun, uzun ince şeritler haline getirilerek, 5 cm uzunluğunda kesilip “S” şekli verilerek ve fırında pişirilerek hazırlanır. Rengi açık sarı ve hafif kızarıktır. Ağızda dağılan yapıya sahiptir. Eski yıllarda asker uğurlaması için hediye olarak götürüldüğü için “asker kurabiyesi” olarak da biliniyor. Mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan bu kurabiyesin geçmişi oldukça eskiye dayanıyor. Tescile göre üretiminde 40 adet kurabiye için malzemeleri 250 gram tereyağı, 200 gram beyaz şeker ve 350 gram buğday unundan oluşuyor. Tereyağı bir tencerede eritilip bir kaba konularak soğumaya bırakılır. Şeker havanda dövülüp toz haline getirildikten sonra tereyağının üzerine ilave edilir. Un, yavaş yavaş karışıma dökülür, iyice karıştırılarak ele yapışmayacak kıvama gelinceye kadar 7-8 dakika elle yoğurulur. Elde edilen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak hamur tahtası üzerinde silindir şekline 2 cm genişliğinde ve 20 cm uzunluğunda yuvarlanır. Yuvarlanan hamurlar, 5 cm uzunluğunda kesilir, S şekli verilir ve tepsiye dizilir. Önceden ısıtılan 160°C’deki fırında, üzeri hafif pembeleşinceye kadar yaklaşık 15-17 dakika pişirilir. Pişerken fırının kapağı açılmamalı. aksi takdirde kurabiyeler sertleşir ve dağılır. Fırından çıkarılan kurabiye soğuduktan sonra servis yapılır.







