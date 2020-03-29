Ünlülerden ihtiyaç sahipleri için 'kira benden' akımı Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok iş yeri kapandı. Bazı işverenlerin işçilerini işten çıkartması ya da zorunlu olarak ücretsiz izin vermesi ise binlerce ailenin mağdur olmamasına sebep oldu. Bazı ünlü isimler kendi kiracılarından kira almayacağını duyurması üzerine sosyal medyada yeni bir akım başladı. Akıma İdo Tatlıses, Arda Turan ve Zeynep Bastık gibi isimler dahil olarak ihtiyacı olan ailelerin kiralarını üstlendiler.

Haber Merkezi 29 Mart 2020, 10:27 Son Güncelleme: 29 Mart 2020, 10:39 Yeni Şafak