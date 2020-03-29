Gündem Yasağa aldırış etmedi tek başına balık tuttu
İSTANBUL

Yasağa aldırış etmedi tek başına balık tuttu

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında “evde kalın” uyarılarına rağmen sabahın erken saatlerinde Unkapanı Köprüsü’ne gelen tek olta balıkçısı, “yok artık” dedirtti. Yoğun yağış ve koronavirüs salgınına rağmen köprüye gelen 61 yaşındaki adam, “Evde çok sıkıldım” diyerek kendini savundu.

Haber Merkezi İHA
61 yaşındaki vatandaş, koronavirüs tedbirlerine rağmen balık tutmaya devam etti.
61 yaşındaki vatandaş, koronavirüs tedbirlerine rağmen balık tutmaya devam etti.

Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle yetkililerin aldığı önlemler her geçen gün artıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde oltayla balık tutmak yasaklandı.

Yasağın ardından vatandaşların balık tuttuğu yerler sessizliğe büründü. Ancak yasağa uymayan 61 yaşındaki Bilal Ünlü sabahın erken saatlerine Unkapanı Köprüsü’ne geldi. Kendisinden başka kimsenin olmadığı köprüde yaşlı adam, doyasıya balık tutmanın keyfini sürdü.

'Evde canım sıkılıyor' dedi balık tutmaya geldi
FOTOĞRAF 6
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Dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle yetkililerin aldığı önlemler her geçen gün artıyor.
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Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde oltayla balık tutmak yasaklandı.
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Yasağın ardından vatandaşların balık tuttuğu yerler sessizliğe büründü.
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Ancak yasağa uymayan 61 yaşındaki Bilal Ünlü sabahın erken saatlerine Unkapanı Köprüsü'ne geldi.
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Kendisinden başka kimsenin olmadığı köprüde yaşlı adam, doyasıya balık tutmanın keyfini sürdü.
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Köprüde tek balık tutan kişi olan Bilal Ünlü, “Evde duramıyorum, canım sıkılıyor. Köprüde benden başka kimse yok. Balık tutmak sanırım yasak. Ben 61 yaşındayım, balık çok güzel. Ben de önlemler kapsamında elimden geleni yapıyorum. Evden dışarıya çıkmıyorum, şimdi gideceğim ve bir daha çıkmayacağım. 10'da eve giriyorum ertesi sabaha kadar çıkmıyorum. Virüsten dolayı her yer boşaldı. Ben dediğim gibi evde duramıyorum dedi.
'Evde canım sıkılıyor' dedi balık tutmaya geldi
Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında “evde kalın" uyarılarına rağmen sabahın erken saatlerinde Unkapanı Köprüsü'ne gelen tek olta balıkçısı, “yok artık" dedirtti. Yoğun yağış ve korona virüs salgınına rağmen köprüye gelen 61 yaşındaki adam, “Evde çok sıkıldım" diyerek kendini savundu.


Evde duramıyorum, canım sıkılıyor

Köprüde tek balık tutan kişi olan Bilal Ünlü, “Evde duramıyorum, canım sıkılıyor. Köprüde benden başka kimse yok. Balık tutmak sanırım yasak. Ben 61 yaşındayım, balık çok güzel. Ben de önlemler kapsamında elimden geleni yapıyorum. Evden dışarıya çıkmıyorum, şimdi gideceğim ve bir daha çıkmayacağım. 10’da eve giriyorum ertesi sabaha kadar çıkmıyorum. Virüsten dolayı her yer boşaldı. Ben dediğim gibi evde duramıyorum” dedi.

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