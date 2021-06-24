Hayat Uzmanından lens kullanmak isteyenlere uyarı Önce mutlaka doktorunuza gitmelisiniz
GENEL SAĞLIK

Uzmanından lens kullanmak isteyenlere uyarı: Önce mutlaka doktorunuza gitmelisiniz.

Kontakt lens kullanımı gün geçtikçe çoğaldığını ifade eden Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, hem arzu edilen göz rengini hem de güzel bakışlar edinmeyi sağlayan lens kullanımının birtakım hassas noktalara dikkat edilmezse göz hastalıklarına davetiye çıkaracağını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Uzmanından lens kullanmak isteyenlere uyarı: Önce mutlaka doktorunuza gitmelisiniz.
Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu

Kontakt lens kullanımı gün geçtikçe arttığını ifade eden Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, hem arzu edilen göz rengini hem de güzel bakışlar edinmeyi sağlayan lens kullanımının birtakım hassas noktalara dikkat edilmezse oldukça can sıkıcı bir hal alabildiğini söyledi.

Gözlükten lense geçmek isteyenler ve lens kullananlar için önemli önerilerde bulunan Özel Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Hayatınıza konfor sağlayan ve hayat kalitesini yükselten lensler, doğru kullanılmadığında ciddi sorunlara yol açabilir" dedi.

Önce mutlaka doktora gidin

"Lens almanız gerektiğine karar verdiğinizde, sadece kullandığınız gözlüğünüzün kaç numara olduğunu bilmek yetmemektedir. Lens kullanmaya başlamadan önce, korneanızda saklı olan ve ancak doktorunuzun çok özel cihazlar kullanarak öğrenebileceği, örneğin kornea eğriliği gibi başka değerleri de bilmenize ihtiyaç vardır. Lens almaya karar verdiyseniz öncelikle mutlaka doktorunuza gitmelisiniz. Bu aşamada sizin için sadece doğru lens ölçülerini değil, gözünüzde lens kullanmaya engel teşkil edecek bir durum ya da lensten önce tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlığın olup olmadığı, alanında uzman bir doktor tarafından tespit edilmelidir’’ diye söyledi.

Temizliğe dikkat

Lens kullanma, doktor kontrolü ve önerisi olmadan gerçekleşirse göz sağlığı için zararlı olduğunu ifade eden Op. Dr. İpçioğlu, "Ancak kullanım gerekliliği ve bakım konusunda göz doktorunuzun tavsiyelerine uyulduğunda lens kullanmanın göz sağlığına bir zararı bulunmamaktadır. Hayatın her alanında her zaman hijyene dikkat etmek gerekir. Ancak gözünüze lens takarken buna daha fazla dikkat etmenizde fayda var" dedi.

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"Aksi takdirde görüşünüzü düzeltmeye çalışırken, çeşitli göz hastalıklarına davetiye çıkarabilirsiniz. O sebeple lens takıp çıkarırken ellerin çok iyi yıkanması, lens solüsyonlarının vaktinde değiştirilmesi, başkasının lensinin deneme hedefiyle de olsa takılmaması en önemli hijyen kuralları arasında yer alır. Kadınların dikkat etmesi gereken önemli bir hijyen konusu daha var. O da makyajdır. Lensin olabildiğince temiz kalması için makyaj yapmadan önce takılması ve ancak makyaj temizlendikten sonra çıkarılması gerekmektedir" diye konuştu.

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