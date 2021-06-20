Meyvenin fazlası zarar Yaz aylarında tüketilen meyvelere dikkkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, “Öğle ya da akşam öğünlerinde sebze ve etin yerine tüketilebilen kocaman meyve tabaklarının faydadan çok zararı var. Hele ki pandemi döneminde evde geçirilecek olan yaz akşamlarında meyve miktarına dikkat etmek çok önemli. Aşırı meyve tüketimi bel bölgesi yağlanmasının yanı sıra, karaciğer ve pankreas yağlanmalarına yol açıyor” diyor.

Aybike Eroğlu 20 Haziran 2021, 00:00 Son Güncelleme: 20 Haziran 2021, 07:02 Yeni Şafak