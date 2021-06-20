Meyvenin fazlası zarar

Yaz aylarında tüketilen meyvelere dikkkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, “Öğle ya da akşam öğünlerinde sebze ve etin yerine tüketilebilen kocaman meyve tabaklarının faydadan çok zararı var. Hele ki pandemi döneminde evde geçirilecek olan yaz akşamlarında meyve miktarına dikkat etmek çok önemli. Aşırı meyve tüketimi bel bölgesi yağlanmasının yanı sıra, karaciğer ve pankreas yağlanmalarına yol açıyor” diyor.
- Meyveleri kontrollü tüketmenin önemini vurgulayan Arıburnu, “Kayısı ve mürdüm eriğini 4 taneden fazla tüketmeyin. Malta eriğini 6 tane tüketmek mide hazımsızlığı gibi şikayetlerin oluşmasını engelliyor. Fazla tüketildiğinde midedeki asit oranınını artırarak olumsuz etki oluşturan yeşil erikten bir oturuşta 10 taneden fazla yemeyin. Kirazı mevsiminde günde 12 adet tüketmek vücuttaki iltihaplanmayı azaltır. Bunca faydasına rağmen aşırı miktarda kiraz tüketimi mide sağlığını olumsuz etkileyebilir. Lif içeriği açısından oldukça zengin şeftalinin 1 taneden fazla tüketilmemesi gerekirken, karpuz yemeyi severlere de 4 küçük üçgen dilimi aşmamalarını öneriyoruz” dedi.