AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, İzmir'in Karaburun açıklarının merkez üssü olduğu deprem 4,5 şiddetinde gerçekleşti. Sarsıntı 7.00 km derinlikte yaşanırken çevre illerden de hissedildi. Hemen ardından aynı yerde bir sarsıntı daha hissedilirken bu sarsıntının şiddeti ise 3.7 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ise art arda kaydedilen depremlerin şiddetini sırasıyla 3.2, 3.2, 3.9 ve 4.4 olarak duyurdu. Bölgeden henüz olumsuz bir ihbar alınmadığı biliniyor.