AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.7 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı.
İzmir'de 2 peş peşe deprem korkuttu
AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, İzmir'in Karaburun açıklarının merkez üssü olduğu deprem 4,5 şiddetinde gerçekleşti. Sarsıntı 7.00 km derinlikte yaşanırken çevre illerden de hissedildi. Hemen ardından aynı yerde bir sarsıntı daha hissedilirken bu sarsıntının şiddeti ise 3.7 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ise art arda kaydedilen depremlerin şiddetini sırasıyla 3.2, 3.2, 3.9 ve 4.4 olarak duyurdu. Bölgeden henüz olumsuz bir ihbar alınmadığı biliniyor.