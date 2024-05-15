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İzmir açıklarında iki deprem meydana geldi! Kandilli, AFAD 15 Mayıs 2024 son depremler listesi

İzmir güne korkutan bir sarsıntıyla başladı. Ege Denizi'nde İzmir Karaburun açıklarında saat 07.57'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin yerin 7 km derinliğinde olduğunu duyurdu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve 15 Mayıs AFAD - Kandilli son depremler listesi...

10:01 - 15/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Son depremler
Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.7 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı.

İzmir'de 2 peş peşe deprem korkuttu

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, İzmir'in Karaburun açıklarının merkez üssü olduğu deprem 4,5 şiddetinde gerçekleşti. Sarsıntı 7.00 km derinlikte yaşanırken çevre illerden de hissedildi. Hemen ardından aynı yerde bir sarsıntı daha hissedilirken bu sarsıntının şiddeti ise 3.7 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ise art arda kaydedilen depremlerin şiddetini sırasıyla 3.2, 3.2, 3.9 ve 4.4 olarak duyurdu. Bölgeden henüz olumsuz bir ihbar alınmadığı biliniyor.

AFAD son depremler listesi (15 Mayıs 2024)

Kandilli son depremler listesi (15 Mayıs 2024)



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