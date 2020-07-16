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Uzmanlardan son dakika uyarısı: Güneş yanığına sakın bunları sürmeyin!

Uzmanlar uyarıyor: Güneş yanığına sakın bunları sürmeyin!

Yaz aylarıyla tatil sezonu da açılınca, vatandaşlar sahillere akın etmeye başladı. Tatilciler cilt tiplerini tam olarak bilmeden bronzlaşmak uğruna uzun süre güneşin altında kalıyor. Ancak bu durum deriye ciddi zarar veriyor. Uzmanlar doğru güneşlenmede saatin ve sürenin önemli olduğunu vurgulayarak, yanıklara uygulanan yanlış tedavilere dikkat çekti. Özellikle cilde sürülen diş macunu ve yoğurt gibi maddelerin alerjik reaksiyona yol açabileceğini uyarısında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Uzmanlar, güneş yanıklarında doğru tedavinin çok önemli olduğunu söylüyor.
Uzmanlar, güneş yanıklarında doğru tedavinin çok önemli olduğunu söylüyor.

Ciltte görülen kızarıklık, kaşıntı ve acıyla ortaya çıkan güneş yanıkları yaz aylarında en çok görülen cilt problemlerinin başında geliyor. Güneşte kalma süresinin kişinin cilt tipine göre değişkenlik gösterdiğine dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, ciltte bir kızarıklık oluşmaya başladığı an işin tehlikeli boyutlara vardığını söyledi.

Açık renk tenli kişiler dikkat!

Güneşten olumsuz etkilenen kişilerin açık renk ten, göz ve saçlı kişiler olduğunu belirten Uzm. Dr. Serpil Özyılmaz, “Bu kişiler güneşlendiklerinde hiçbir şekilde bronzlaşmazlar. Güneşle her temaslarında vücutlarında kızarıklık, güneş yanığı oluşur. Buğday tenli kişiler ise ilk günlerde biraz daha zorlanırken daha sonraki günlerde ten renklerinde bir koyulaşma görülür. Bu konuda en şanslı olan kesim ise koyu tenlilerdir. Bu kişilerin cildinde doğal bir bariyer vardır.

Derilerinde pigment üreten hücre sayıları fazla olduğundan güneşle en ufak temaslarında cilt bir örtü gibi pigment üretir, güneşe karşı korur” diye konuştu.

Uzm. Dr. Serpil Özyılmaz


  • Acil olarak nitelendirilen kişilerin güneş çarpması ve yanığı ile doktora başvurduklarının altını çizen Uzm. Dr. Serpil Özyılmaz, şu uyarılarda bulundu:

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Mutlaka güneş koruyucu krem kullanın


“Güneş çarpmasının belirtileri; baş dönmesi, susuzluk, hatta tansiyon düşmesi bazen bayılma olabilir. Kişinin su dengesini iyi ayarlaması lazım. Kişi uzun süre fark etmeden sahilde susuz kalabiliyor. Bu durumda vücut ısısı birdenbire yükselebiliyor. Baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğü görülüyor. Eğer bu konuda dikkatli olunmazsa acil başvurularında hayatı tehdit eden bir durum görülebilir. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Diğer acil durum güneş yanıkları. Kişiler ilk gün bunu çok fark etmezler. Genellikle 24 ila 48 saat içinde ciltte kızarma, hassaslaşma, şişme ve su toplamaları görülür. Ne kadar risk grubundaysanız görülme sıklığı o kadar fazla olur. O nedenle cilt tipinize uygun güneş koruyucuları kullanmanız çok önemli.

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  • Bunun yanı sıra günün belirli saatlerinde güneşle temasınızın olmaması çok önemli. Kişiler kremi sürer sürmez güneşe çıkıyor. Bu çok tehlikeli. Özellikle çocuklarda güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce güneş koruyucusunu uygulamalısınız. Güneş ışınlarının en zararlı olduğu 11.00-16.00 arası ise güneşlenmemeli, kendinizi korumayı öğrenmelisiniz.”

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Yoğurt yerine soğuk kompleks uygulaması

Güneş yanığına uygulanan diş macunu ve yoğurt uygulamalarının doğru olmadığını ifade eden Uzm. Dr. Serpil Özyılmaz, “En güzel uygulama soğuk uygulamadır. Soğuk su ve havlu ile yapılan soğuk kompleks uygulamalar fayda edecektir. Ama su toplamaları oluştuysa bunun tedavisi profesyonel kişilerce yapılmalıdır. Bazen öyle şiddetli su toplamaları olur ki o bölgedeki suyu boşaltmak zorunda kalabiliriz. Böyle durumlarda da yara bakımı çok önemli. Diş macunu, yoğurt gibi yanığa uygulanan tedaviler vücutta farklı reaksiyonlara yol açabilir.” uyarısında bulundu.


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