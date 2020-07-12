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Cerrahpaşa'da koronavirüs hastalarının deri bulguları incelendi: Tek başına deri bulgusu koronavirüsü işaret etmiyor

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koranavirüs döneminde hastanede tedavi gören hastalardan 210'u deri bulguları açısından incelendi ve yapılan çalışma uluslararası bir dergide de yayınlandı. Çalışmayı yürüten Başhekim ve Cilt Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, "Bu araştırma, ateş, öksürük, nefes darlığı gibi Kovid'e spesifik diğer belirtilerden biri eşlik etmediği sürece sadece kurdeşen, kızarıklık, kaşıntı gibi cilt bulgularının Kovid-19 belirtisi olarak ele alınamayacağını ortaya çıkardı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kurdeşen ya da kaşıntının tek başına Kovid'in ilk belirtisi olamayacağı belirtildi.
Kurdeşen ya da kaşıntının tek başına Kovid'in ilk belirtisi olamayacağı belirtildi.

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, koronavirüs salgını sırasında hastanede tedavi gören hastalardaki deri bulgularının Kovid belirtisi olup olmayacağına dair yaptıkları araştırmanın detaylarını anlattı.

Doç. Dr. Kutlubay, sonuçları uluslararası tıp dergilerinden "Dermathologic Therapy"de geçtiğimiz haftalarda yayınlanan araştırmada, 210 hastanın üç hafta boyunca deri bulguları açısından izlendiğini belirterek, "Salgın henüz ülkemize gelmeden önce İtalya'dan, İspanya'dan yapılan bildirilerde ve birtakım haberlerde, farklı deri döküntülerinin Kovid'in ilk belirtisi olabileceği ya da Kovid'li hastalarda bazı deri bulgularının aslında çok sık ortaya çıkabileceğine dair tartışmalar vardı. Ülkemizde de Kovid-19 vakaları ortaya çıkınca hastanemizde gerek serviste, gerekse yoğun bakımda yatan hastaları biz de bu açıdan tarayalım istedik. Çalışma sonuçlarımız geçtiğimiz haftalarda uluslararası bir dergide de yayınlandı" dedi.

DHA
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koranavirüs döneminde hastanede tedavi gören hastalardan 210'u deri bulguları açısından incelendi.

"KURDEŞEN TEK BAŞINA KOVİDİN İLK BELİRTİSİ SAYILAMAZ"

Bu çalışmayla kurdeşen ya da kaşıntının tek başına Kovid'in ilk belirtisi olamayacağının da ortaya konduğunu anlatan Doç. Dr. Kutlubay, "210 hastayı taradık, bunlar içerisinde 52'sinde Kovid döneminde ortaya çıkan deri bulgularını kaydettik. Salgın döneminde cilt bulgularının Kovid'li hastalarda çok sık görüldüğü ve bunun da hastalığın bir ilk belirtisi olabileceği yönünde sorular da oluşmuştu ama bizim çalışmamız bunun böyle olmadığını gösterdi.

  • Tek başına deri bulgusu, Kovid'i işaret etmez. Kaşıntı veya döküntüye ateş, nefes darlığı ya da öksürük gibi diğer belirtiler de eşlik ediyorsa o zaman hasta Kovid açısından değerlendirilmelidir ve mutlaka test yapılmalıdır" diye konuştu.

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"EN SIK ELLERDE DEZENFEKTANLARA BAĞLI TAHRİŞE RASTLADIK"

Üç hafta boyunca takip ettikleri 52 hastada en sık gördükleri deri bulgusunun yüzde 30 oranla kırmızı deri döküntüleri olduğunu anlatan Doç. Dr. Kutlubay, Kovid tedavisi gören hastalarda en çok rastlanan cilt hastalıklarını şu şekilde sıraladı:

"Hastaların üçte birinde eritem dediğimiz kırmızımsı lekeler dikkatimizi çekti. Yer yer döküntünün de eşlik ettiği bu lekelere daha çok ellerde rastladık. Bunlar da çoğunlukla Kovid'den dolayı değildi. Aslında çok sık dezenfektan ya da kolonya kullanımına bağlı meydana gelen daha çok egzama tarzı yani alerjik deri döküntüleri şeklindeydi.

DHA
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay yapılan araştırmaya ilişkin açıklama yaptı.

İkinci sırada yüzde 23 oranında karşımıza çıkan bizim 'makülopapüler' dediğimiz, tüm vücutta 5-6 milimetre çapına ulaşabilen deriden kabarık, kısmen deri seviyesinde olan, bazen kepekli kabuklanma da yapabilen döküntülerdi. Bunlar daha çok gövdede ve kollar ile bacakların üst kısımlarında mevcuttu.

Üçüncü sırada ise ürtiker yani kurdeşene rastladık. Hastaların yüzde 14'ünde kurdeşen meydana gelmişti. 1-2 milimetreden 15-20 santimetreye varabilen çaplarda; çok kaşıntılı, hastayı canından bezdiren cilt sorunlarına yol açmıştı.

Son sırada ise yüzde 8 civarında minik pıhtı atmalara bağlı olarak gelişen özellikle parmak uçlarında meydana gelen nekroz dediğimiz deri dokusunun ölmesiyle karakterize siyah kabuklu yaralar yer aldı"

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"EK HASTALIK ARTTIKÇA DERİ DÖKÜNTÜSÜ RİSKİ DE YÜKSELİYOR"

Bu çalışmanın en önemli bulgularından birinin, Kovid'e eşlik eden deri hastalıklarının özellikle 55-75 yaş arası hastalarda daha çok rastlanması olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Kutlubay, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "İkinci sırada ise yoğun bakıma giren hastalar geliyor. Yüzde 40'ında deri bulguları gördük. Bir de komorbit dediğimiz ek hastalığı olanlarda, örneğin diyabet gibi, kronik akciğer hastalığı gibi, kalp hastalığı gibi, Kovid'e cilt hastalıkları daha çök eşlik ediyor. Hatta ek hastalık sayısı arttıkça deri bulgularının çıkma oranı da yükseliyor. Mesela tek bir komorbit hastalığı olanda yüzde 30'ken, iki tane böyle ek hastalığı olanda bu oran yüzde 40-50'lere çıkıyor.

Bu çalışmanın en önemli sonucu ise Kovid'e özel bir deri bulgusunun olmadığının ortaya çıkması. Yani örneğin kızamıkta, ağız içerisinde azı dişinin kenarında ufak bir döküntü olduğu zaman hemen aklımıza kızamık gelir ve testleri o yönde de ilerletiriz. Ama Kovid için bu tarz özel cilt bulgularını tespit edemedik. Yani ateş, öksürük nefes darlığı gibi Kovid'e spesifik diğer belirtiler eşlik etmiyorsa derideki belirtiler tek başına Kovid'i düşündürtmüyor"

DHA
Tek başına deri bulgusunun koronavirüsü işaret etmediği açıklandı.

"STRESE YA DA TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA BAĞLI DA GELİŞEBİLİYOR"

Hastalarda meydana gelen cilt hastalıklarının Kovid'in kendisinden ziyade hastanede yatmaya bağlı stres ve izole bir tedavi şekli almış olmalarından kaynaklanabileceğini de anlatan Doç. Dr. Kutlubay, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu hastalar zaten Kovid oldukları için ona bağlı stresleri artıyor. Ölüm korkusu da yaşayabiliyor insanlar. Depresyona girebiliyorlar birtakım metabolizma dengeleri bozulabiliyor bu nedenle. Ayrıca sitokin fırtınası nedeniyle birtakım hücresel olaylara neden olabiliyor vücutta; bu da deri hastalıklarını tetikleyebiliyor. Ayrıca tedavide kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak da döküntüler meydana gelebiliyor. Bu farkların dikkatlice ayırt edilerek hastaların değerlendirilmesi gerekiyor."

Koronavirüs sonrası hamamlarda son durum nasıl?
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Koronavirüs sürecinde alınan önlemler kapsamında bir süre kapalı kalan hamamlar tekrar hizmet sunuyor. Hamamlar, bir dizi önlem ve yasaklar kapsamında müşterilerini tekrar ağırlıyor.
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İstanbul Maltepe'de bulunan bir hamam da çeşitli önlemler kapsamında hizmet sunuyor.Hamam girişinde müşterilerin ateşleri ölçülüyor. Müşteriler ayaklarına galoş taktıktan ve ellerine dezenfektan sıktıktan sonra içeri alınıyor.
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Hamama gelen vatandaşlar, hamamın klasiği olan kese ve köpük ve masajı yasak olduğu için yaptıramıyor. Hamamda aynı zamanda müşterilere tek kullanımlık ya da dezenfekte edilmiş şortlar veriliyor.
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Havuz girişinde ise vatandaşların dezenfektan ilaçlı suya basarak içeri girmeleri gerekiyor.
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Pandemi sürecinde işlerinin aksadığını söyleyen hamamın işletmeci ortaklarından Ali Alkun, salgın sonrasında yasakların kalkmasıyla beraber gerek havuza, gerek saunaya girmek isteyen gerekse kese yaptırmak isteyen tüm müşterilerini ağırlayacağı günü beklediklerini ifade etti.
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Hamamın işletme ortaklarından Ali Alkun, “Sektör olarak da zor bir durumdayız ama biz gerekli tedbirleri önlemleri aldık. Müşterimizden daha çok, biz gerekli tedbirleri almamıza rağmen gelirken kendi kişisel eşyalarını getirirlerse onlar için daha güvenli olur. Bizim için herhangi bir sıkıntı yok. Şortlarımız terliklerimiz havlularımız, gerekli ısılarda yıkanıp gerekli ısılarda kurutulup dezenfekte edilerek müşterilere veriliyor. İsteyen müşterilerimize tek kullanımlık şort, havlu seti satışlarımız da var. Bir an önce pandemi sürecinden kurtulup işlerimizin normale dönmesini bekliyoruz. Durumdan şikayetçiler çünkü saunayı kullanmak ilk başta yasaktı. Saunayı kullanmak istiyorlar, televizyon kanallarında da sürekli sıcaklıkta virüsün yaşamayacağını söylüyorlar. Sauna için gelen müşteri ayrı, hamam için ayrı havuz için ayrı. Gelen müşterilerimizin çoğu 'benim sitemde evimde havuzum var ben havuz için gelmiyorum' deyip geriye dönüyor. Müşteri sayısında kesinlikle azalma oldu dedi.
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Sürekli hamama geldiğini belirten Bülent Gürpınar, “Pandemi süreci var bundan dolayı hamamlarımız kapalıydı. Ben de o hastalığı hatırlatan bir kardeşinizim. Ben de romatizma var, doktorun tavsiyesi yüzmemiz. Biliyorsunuz kese yasak. Kendi imkanlarımızla burada hem yıkanıyoruz hem de olimpik havuzu var çok güzel burada gelip vaktimizi geçiriyoruz diye konuştu.
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Koronavirüs sonrası hamamlarda son durum nasıl?
Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, hamamlar da çeşitli önlemler çerçevesinde hizmet sunmaya başladı. Bir hamam klasiği olan kese, köpük ve masaj, riskli olduğundan dolayı artık yapılmıyor. Kese, köpük, sauna ve havuz için ayrı ayrı müşterilerinin olduğunu belirten bir hamam işletmecisi, tüm müşterilerinin tekrar hamama geleceği günü sabırsızlıkla bekliyor.

İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi
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İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs dağılımı ve yoğunluk haritası...​
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ARNAVUTKÖY
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AVCILAR
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ATAŞEHİR
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BAŞAKŞEHİR
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BEŞİKTAŞ
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BEYKOZ
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BÜYÜKÇEKMECE
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EMİNÖNÜ
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ESENYURT
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EYÜP
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FATİH
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KADIKÖY
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BAĞCILAR
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KÜÇÜKÇEKMECE
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PENDİK
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SARIYER
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SULTANBEYLİ
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ŞİŞLİ
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Havalimanında görüntülendi: Ateşi yüksek çıkana 3 saatte koronavirüs testi yapıyorlar
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Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının 11 Mart'ta tespit edilmesinin ardından dış hat uçuşları durdurulmuş, salgının kontrol altına alınmasının ardından 11 Haziran'da uçuşlar yeniden başlatılmıştı.
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Dış hat uçuşlarının başlamasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının yaptığı ortak çalışma kapsamında 1 Temmuz'a kadar turistik havalimanlarının tamamında Kovid-19 test merkezlerinin açılmasına karar verildi.
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O havalimanlarından biri olan ve her yıl milyonlarca turistin Ege Bölgesi'nde bulunan turizm merkezlerine gitmek için kullandığı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde İzmir Sağlık Müdürlüğü ekiplerince test noktaları oluşturuldu.
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Sağlık personeli, Türk vatandaşları ve turistlerin yurt dışına çıkışlarda gideceği ülke tarafından istenen PCR testlerini ve Türkiye'ye tatil için gelen misafirlerin havalimanına kurulan termal kameralarca vücut ısıları yüksek olduğunun tespit edilmesi durumunda numuneler almaya başladı.
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Özel kıyafetli 20 sağlık çalışanının 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığı laboratuvarda, özel kabine alınan yolcudan ağız ve burnundan çubukla sürüntü örneği alınıyor.
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Özel kaplar içerisine konulan numuneler laboratuvarda inceleniyor ve yaklaşık 3 saatte sonuç veriliyor.
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Testlerin sonuçları uzman doktorlar tarafından inceleniyor ve burada Sağlık Bakanlığının sistemine yükleniyor.
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Sonuçlar yolculara da Türkçe ve İngilizce teslim ediliyor. Türkiye'den ayrılan yolcular, gittikleri ülkelerde istenmesi halinde bu sonuçları yetkililere teslim ediyor.
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Adnan Menderes Havalimanı'na kurulan Kovid-19 laboratuvarına ilişkin İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'nin tatil açısından ne kadar güvenli bir ülke olduğunu göstermek için havalimanlarına bu laboratuvarların kurulduğu ve 1 Temmuz'dan itibaren buradan hizmet almaya başlayanlardan olumlu dönüşler aldıkları belirtildi.
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Günlük 500 test yapılabilen laboratuvarın kapasitesinin isteğe bağlı olarak arttırılabileceğini belirten İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, şunları kaydetti:
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Yapılan testlerde pozitif olduğunu belirlediğimiz misafirlerimizi, hemen en yakın sağlık kuruluşunda tedavi olması gerektiğini anlatıyoruz ve gerekli sağlık hizmetini veriyoruz. Filyasyon ekiplerimiz havalimanına gelerek onları hastaneye götürürken temas ettiği kişilerden de numuneler alıyor. Testin 110 lira bir ücreti var.
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Yetkililer, yurt dışına çıkarken bu testi yaptıracak olanlara, uçuştan 5 saat önce havalimanında olmalarını önerdi.
Title
Havalimanında görüntülendi: Ateşi yüksek çıkana 3 saatte koronavirüs testi yapıyorlar
1 Temmuz itibarıyla Türkiye'nin 6 havalimanında kurulan merkezlerden biri olan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki Kovid-19 laboratuvarının çalışmaları görüntülendi. Özel kıyafetli 20 sağlık çalışanının 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığı laboratuvarda,T Türkiye'ye tatil için gelen misafirlerin havalimanına kurulan termal kameralarca vücut ısıları yüksek olduğunun tespit edilmesi durumunda numuneler alınarak 3 saatte koronaviüs testi yapılıyor.
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