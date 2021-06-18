​Yavru kirpiler Yasha adındaki kirpiye sarılmadan uyumuyor

Bugün ölüye zarar veren yarın canlıya da zarar verecek​​ <br><br>Bu tür hadiseler ile daha öncede karşılaştıklarını belirten Hüseyin Gökdemir de, 'Mezarları açmasın' diye mezarı kapatırken üzerlerine teller koyuyorlar 'ayı açmasın' diye. Birkaç gün önce kiraz ağaçlarına da zarar vermişler. Biz, burada akşam namazından sonra dışarı çıkamıyoruz. Burada ayı fazla var, gün geçtikte daha da çoğalıyor. Burada tedirginiz. Bunlara bir önlem alınması lazım ya da bu hayvanların yerlerinde beslenmesi lazım şehre inmemesi için. Hayvan aç kalınca köylere iniyor. Kiraz yiyorlar, sebze meyce yiyorlar. Bugün ölüye zarar veren yarın canlıya da zarar verecek. Bu daha vahim. Burada çocuklarımız var. Kaçamazlar. Hayvan ise aç, ne yaptığını bilmez şeklinde konuştu.