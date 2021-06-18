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Eğitimli köpekle arazide arıyorlar: Kilosu 2 bin 500 TL

Çanakkale’de trüf mantarının ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla verilen eğitimde, trüf mantarı uzmanı Ziyafet Arslan, eğitimli köpekle mantar topladı. Kursiyerler, ‘Lagotto Romagnolo’ cinsi köpeğin toprak altından mantarı bulup çıkarmasını şaşkınlıkla izledi. Dünyanın en değerli mantarları arasında gösterilen trüfün kilo fiyatı 2 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.

Haber Merkezi DHA
Eğitimli köpekle arazide arıyorlar: Kilosu 2 bin 500 TL
Arthur, yerini tespit ettiği trüf mantarlarını ayaklarıyla toprağı kazarak çıkarıyor.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası salonunda düzenlenen Trüf Mantarı Toplayıcılığı ve Yetiştiriciliği eğitimine, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Mustafa Demirbaş ve yaklaşık 100 kursiyer katıldı. Trüf mantarı, toplanması, yetiştiriciliği ve değerlendirilmesi konularını içeren sunum Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Ürünleri Şube Müdürü Zafer Filiz tarafından gerçekleştirildi. Filiz’in salonda verdiği teorik eğitimin ardından Güzelyalı köyündeki Mesudiye Tabyası mevkiinde arazide uygulamalı eğitime geçildi.

Trüf mantarı uzmanı Ziyafet Arslan, mantar avcısı özel eğitimli İtalyan menşeli ‘Lagotto Romagnolo’ cinsi 'Arthur' isimli köpeğiyle katıldı. Arthur, ormanın her karışını koklayıp trüf mantarı aradı. Meraklı gözlerle Arthur’u izleyen kursiyerler, eğitimli köpeğin mantar bulma anını cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Arthur, yerini tespit ettiği trüf mantarlarını ayaklarıyla toprağı kazarak çıkardı. Arslan, kursiyerlere, kilogram fiyatı 2 bin 500 TL'ye kadar çıkan trüf mantarının toplanması hakkında bilgi verdi.

DHA

KÖYLÜYE GELİR KAPISI AÇILACAK

Trüf mantarının tespiti, teşviki ve toplanmasına yönelik eğitim verdiklerini söyleyen, Çanakkale Orman Bölge Müdür Enver Demirci, “Öğleden önce teorik eğitimi tamamladık. Arazide köpeklerle birlikte uygulamalı olarak trüf mantarı nasıl tespit ediliyor, nasıl çıkarılıyor, bunun eğitimini uygulamalı olarak yaptık. Bu eğitimdeki amacımız; daha bilinçli bir trüf avcısı yetiştirmek ve toplanmadaki hataları en aza indirgeyerek, köylümüze yeni bir gelir kapısı açmak” diye konuştu.


DHA

Arslan, köpeklerin küçük yaşlarda eğitildiğini söyleyerek, “Köpeğimiz ‘Lagotto Romagnolo’ cinsidir. Bu cins köpekler trüf avcılığıyla bağdaştırılmış türdür. Farklı türler de var ama biz daha yatkın olduğu için bu türe odaklı çalışmayı tercih ettik. Çünkü yönlendirmede, koku almada, çalıştırmada daya yatkın bir tür” dedi.

DHA

‘TRÜF MANTARI ÜLKEMİZİN GERÇEK BİR DEĞERİ’

Çorlu’dan gelen kursiyer Engin Küçük, “Trüf mantarı ülkemizin gerçek bir değeri. Başka ülkelerde bu mantarı çıkartmışlar fakat tüketmişler. Bizde bu konu çok bakir. Halkımızın bundan istifade edeceğini düşünüyorum. Trüf mantarının geleceğini korumak için lütfen sporları toplarken dikkat edelim. Tekrar mantar alabilmek için geleceğimizi düşünerek sporlara dikkat edelim” diye konuştu.

DHA

Hobi olarak trüf mantarı avcılığı yapan Zeki Şahin ise, “Benim eğitime 3’üncü katılışım. Çok verimli. Bilmediklerimiz öğrenmek için çaba sarf ediyoruz. Trüf mantarı dünyada ekonomik değeri yüksek olan bir tür. Bölgemizde, ülkemizde trüf mantarını üretip, ilerletip ticaretini yapmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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