Gündem Korona korkusundan doktora gitmeyen yaşlı kadın bacağından oluyordu Uyluğundan 5 kilo tümör çıktı
DİYARBAKIR

Korona korkusundan doktora gitmeyen yaşlı kadın bacağından oluyordu: Uyluğundan 5 kilo tümör çıktı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ameliyatla 72 yaşındaki Nazmiye Aydın'ın uyluğundan 5 kilo tümör çıkartıldı. Doç. Dr. Emin Özkul, hastanın koronavirüs nedeniyle korktuğu için, 1,5 yıl boyunca hastaneye başvurmadığını, bu nedenle portakal büyüklüğündeki tümörün karpuz büyüklüğüne ulaştığını belirterek, "Bu hasta birkaç ay sonra gelmiş olsa, muhtemelen hayatını kurtarmak için bacağının kesilmesini önerebilirdik." dedi.

Haber Merkezi DHA
Korona korkusundan doktora gitmeyen yaşlı kadın bacağından oluyordu: Uyluğundan 5 kilo tümör çıktı
Yaşlı kadını hastanedeki tedavisi sürüyor.


Batman'da yaşayan Nazmiye Aydın’ın, rahatsızlanınca gittiği hastanede yapılan tetkiklerinde uyluğunda tümör olduğu belirlendi. Pandemi nedeniyle tedavi için hastaneye gitmekten korkan Aydın'ın uyluğundaki tümör, zamanla büyüdü. Durumundan endişe eden yakınları, Aydın'ı 1,5 yılın sonunda Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne getirdi. Doktorlar hastayı muayene ettikten sonra, acilen ameliyata aldı. Başarılı geçen ameliyatta, Nazmiye Aydın’ın uyluğundan 5 kiloluk tümör çıkartıldı.

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Ameliyatı yapan Dicle Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emin Özkul, tümörün kötü huylu olduğunu ve hastanın tedavisini, pandemi nedeniyle ihmal ettiğini söyledi. Portakal büyüklüğündeyken alınabilecek tümörün, karpuz büyüklüğüne ulaştığını aktaran Özkul, şöyle konuştu:
"Hastamız, uyluk kısmında kötü huylu bir tümöre sahip. İhmal edilmiş, pandemiden dolayı biraz geç müdahale olmuş bir hasta. Pandemiden dolayı birçok hasta, hastanelere başvuramadı veya geç başvurdu. Normalde daha küçük boyutlarda bir portakal büyüklüğündeyken yakalanabilecek bir tümör, karpuz büyüklüğüne geldikten sonra, ancak müdahale edilebildi. Hastanın uyluğundan yaklaşık 5 kiloluk bir tümör çıkarttık. Bu, son dönemlerde özellikle karşılaştığımız bir durum, yani pandemiden sonra karşılaştığımız bir durum. Maalesef ki hastalara müdahaleyi de geç hale getirdi. Pandemi sadece farklı yönlerde insanların ölümüne yol açmadı, bu şekilde geç müdahalelere yol açarak, hastaların sakat kalma oranını ve hastaya müdahaleyi güçleştirdi. Bu hasta da onlardan bir tanesi."

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Birkaç ay daha geç kalınması durumunda, hastanın hayatını kurtarmak için, bacağının kesilmesini önermek zorunda kalacaklarını ifade eden Özkul, "Hastaya, yaklaşık 4,5 saat süren bir müdahalede bulunduk. Çok şükür herhangi bir sinir hasarı ve damar hasarı olmadan, inşallah yakın zamanda sağlığına kavuşup normal yaşantısına dönecek. Bu hastalar biraz daha gecikse, genellikle ekstremite kaybına, yani ampütasyon dediğimiz bacağının kaybına yol açacak bir ameliyatla sonuçlanabiliyor. Bu hasta birkaç ay sonra gelmiş olsa, muhtemelen hastanın hayatını kurtarmak için bacağının kesilmesini önerebilirdik. O nedenle hastalardan ricamız, eğer bir sıkıntısı olan varsa, mutlaka en yakın doktora başvurup, pandemiye bakmaksızın gecikmeden tedavisine başlamasını öneriyoruz" diye konuştu.
  • Nazmiye Aydın’ın oğlu Süphi Çelik ise, "1,5 sene oldu. Covid-19'dan dolayı hastaneye gelmekten korkuyorduk, annem yaşlıdır diye. Biz de geciktik. Bacağındaki tümör önce küçüktü, sonra büyüdü. Şimdi ameliyat oldu, durumu çok iyi. Doktorumuz iyi bir iş başardı, kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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