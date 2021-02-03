Gündem Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye giden 49 yaşındaki adam beyninde tümör çıktı
ANTALYA

Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye giden 49 yaşındaki adam beyninde tümör çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 49 yaşındaki Mehmet Akar, baş dönmesi, denge kaybı ve yürüme güçlüğü şikayetiyle başvurduğu hastanede beyninde tümör olduğu belirlendi. Akar, yapılan ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Haber Merkezi İHA
49 yaşındaki Mehmet Akar.
49 yaşındaki Mehmet Akar.

Sağlık çalışanı Mehmet Akar, denge kaybı, şiddetli baş dönmesi ve yürüme güçlüğü şikayetiyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

  • Yapılan tetkikler sonucu beyninde tümör tespit edilen Akar, riskli bölgede olması nedeniyle acil ameliyata alındı. Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Seçer tarafından gerçekleştirilen ameliyatla Akar, sağlığına kavuştu.

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“Genel durumu gayet iyi”

Başarılı geçen operasyon sonrası hastanın durumu hakkında bilgi veren Dr. Seçer, ”Sağlık çalışanımız Mehmet Bey’in şikayetleri üzerine tetkik ve görüntüleme yöntemleri istedik. Radyolojik incelemeler neticesinde Akar’ın beyninin 3. ventrikül denilen ve omurilik suyunun üretildiği, dolaştığı havuzdan 2. havuza uzanan 22x20 mm büyüklüğünde büyük bir kitle tespit ettik. 4 saat süren başarılı bir operasyon ile tamamen temizledik. ‘Kolloid kist’ denilen bu kitleler iyi huylu lezyonlardır. Ancak yerleşim yeri itibariyle cerrahi durumlara ve ek patolojilere neden olabiliyor. Beynin omurilik suyunun dolaşımını engelleyerek beyinde su toplamasına yani hidrosafali hastalığına yol açabilmektedir. Hastalarda baş ağrısı, görme bozukluğu, yürüme bozukluğu hatta ani ölümlerle de sonuçlanabiliyor. Hastamız Mehmet Akar’ın genel durumu gayet iyi. Birkaç gün içerisinde taburcu işlemlerini gerçekleştireceğiz” dedi.

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“Yeniden dünyaya gelmiş gibiyim”

Mehmet Akar ise yeniden dünyaya gelmiş gibi hissettiğini ifade ederek, "Bana yaşam için 2. şansı sunan doktorum ve hastane yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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