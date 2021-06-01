Hayat Mide ağrısıyla hastaneye koştu Karnından 6 kiloluk tümör çıkarıldı
AKTÜEL

Mide ağrısıyla hastaneye koştu: Karnından 6 kiloluk tümör çıkarıldı

Eskişehir’de mide ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden şahsın karnından yaklaşık 30 santimetre çapında ve 6 kilogram ağırlığında tümör çıkarıldı.

Haber Merkezi İHA
Mide ağrısıyla hastaneye koştu: Karnından 6 kiloluk tümör çıkarıldı
Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Orhan Kalaycı, tümörü hastanın karnından başarılı bir operasyon ile çıkardı

Eskişehir’de yaşayan 64 yaşındaki Cemil Ünder, şeker hastalığının başlaması ve midesinde ağrı şikâyetiyle Eskişehir Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’ne başvurdu. Burada gerekli muayene ve incelemeleri yapan doktorlar, Ünder’in karın arka duvarında devasa bir kitleyle karşılaştı. Yumuşak doku tümörü olduğu tespit edilen kitlenin, 35’e 30 santimetre ebatlarında ve yaklaşık 6 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Orhan Kalaycı ile Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Uğur Durukan tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda hasta sağlığına kavuştu.
“Karnımdan büyük bir kitle çıktı”

Karnından çıkan büyük kitlenin kendisini şaşırttığını dile getiren Cemil Ünder, “Şeker hastalığı başladı. Kollarım ve bacaklarım zayıfladı. Doktora gittim. Karnımdan büyük bir kitle çıktı. Karnımda sancı vardı ve bazen taş gibi sert oluyordu midem. Büyük abdestimi yapamıyordum ve gaz şikâyetim vardı” diye konuştu.

Hasta Cemil Ünder
Hasta Cemil Ünder

Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye giden 49 yaşındaki adam beyninde tümör çıktı
GÜNDEM
Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye giden 49 yaşındaki adam beyninde tümör çıktı


“Devasa bir kitle ile karşılaştık”

Çıkarılan kitlenin devasa boyutta olduğunu ve sorunsuz bir ameliyat geçirdiklerini kaydeden Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Orhan Kalaycı, “Yaklaşık 30 santimetre çapında, devasa bir kitle ile karşılaştık. Kitlenin çıkarılması konusunda radyolojik incelemelerde bulunduk. Böylelikle çıkarılabileceği konusunda fikir sahibi olduk. Bu ameliyatın riskleri hakkında hastaya bilgiler verdik. Kanama, bağırsağın dışarı çıkarılması ya da tahmin edemeyeceğimiz karın arka duvarında böbrek ve idrar yolları ile olan ilişkisi gibi konular kendisine izah edildi. Ameliyat sırasında yaklaşık 5 buçuk - 6 kilo civarında, 35’e 30 santimetre ebatlarında karın arka duvarından kaynaklanan devasa bir kitle mevcuttu. Kitleyi herhangi bir sorun olmadan ve çevre organlarda yaralama yaşanmadan çıkartabildik. Hastamız ameliyattan sonra yaklaşık 7-8 gün içerisinde taburcu oldu” ifadelerini kullandı.

Karnından 13 kilo tümör çıkarıldı
HAYAT
Karnından 13 kilo tümör çıkarıldı


“Takiplerimize devam edeceğiz”

Cemil Ünder’in karnından çıkarılan yumuşak doku grubu tümörlerinin tekrar nüksetme riskinin yüksek olduğunu ve ilk ameliyatın çok önemli olduğuna dikkat çeken Kalaycı, “Hastalığın patolojik tanısı ‘liposarkom’ dediğimiz, yumuşak doku tümör grubunda yer alıyor. Bu yumuşak doku tümörlerinin ileriye dönük tekrarlama riski çok yüksek. Bu yüzden cerrahın ilk ameliyatta en iyisini yapıp geride doku bırakmaması gerekiyor. Bundan sonraki aşamada hastamız ışın tedavisi alacak ve takiplerimize devam edeceğiz. Buradan vatandaşlarımıza vermek istediğimiz mesaj, karın duvarında ciddi bir şişlik olmadan daha erken evrede keşke bunları yakalayabilsek. Hem bizim hem de hastanın hayatı açısından daha erken ameliyatlar yapabilsek. Korona virüs sürecinde bize en büyük zarar hastaların korktukları için hem endoskopi taramalarının yapılmaması hem de hastaneye gelmemeleri nedeniyle artık tümörleri daha ileri evrede görüyoruz. Pandeminin bize yansıyan bir diğer sonucu da bu. Tümörler artık geç evrede geliyor” şeklinde konuştu.
“Bu kadar devasa bir kitleyi ilk defa çıkarttık”

Kitlenin gerçekleştirdiği operasyonlarda çıkardığı en büyük tümör olduğunu söyleyen Op. Dr. Kalaycı, “Daha önce defalarca bu ameliyatlardan yapmamıza rağmen bu kadar devasa bir kitleyi ilk defa çıkarttık. Bu kitlenin bu hale gelmesi 3-5 ayda olacak bir şey değil. Karnım ağrıyordu, şişiyordu ve kabızlığım vardı gibi ifadeler yeni değil. 1-2 yıllık şikâyetlerdir ama bu kitlenin bu hale gelmesi uzun bir süreç almıştır” dedi.

Kilosu 300 lira: Kanser ve tümör hücrelerini uzaklaştırıyor
FOTOĞRAF 6
Title
Türkiye’de çok az bölgede yetişen urmu dut, barındırdığı antioksidan özelliği, çeşitli vitamin ve minarelerle ağız ve dil yaralarına da iyi gelmesinden dolayı yok satıyor. Önce kırmızı, sonra siyah renge bürünen urmu dut, sıkılarak kazanlarda kaynatıldıktan sonra güneşte bekletilerek pekmez haline geliyor. Şifa deposu olarak bilinen urmu dut pekmezinin kilosu 300, reçeli ise 100 liradan satılıyor.
Title
Kahramanmaraşlı Neşnat ailesi, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri dutları yazın soğuk hava depolarına bırakıyor. Kasım ayında da yoğun ilgi nedeniyle dev kazanlar kurup urmu dut pekmezi ve reçeli üretiyor. Güldane Neşnat’ın (60) hazırladığı ürünler, oğlu Halil İbrahim Neşnat (35) tarafından Türkiye’nin dört bir yanına pazarlanıyor.
Title
Urmu dut, diğer dutlar gibi silkelenmeden ağaçtan tek tek elle toplanıyor. Önce kırmızı, sonra siyah renge bürünen urmu dutun ekşi bir tadı var. Antioksidan özelliği yüksek bir meyve olan urmu dutun vücuttaki zararlı mikroplar, virüs, bakteri, hatta tümör ve kanser hücrelerini vücuttan uzaklaştırdığı belirtiliyor.
Title
İçerdiği yüksek dozda C vitamini, D vitamini, kalsiyum, magnezyum, B vitamini kompleksleri, demirle beraber bütün vitaminler, mineralleri ihtiva ettiği için urmu dutun bağışıklık sisteminin desteklenmesinde ve kuvvetlenmesinde önem taşıdığı ifade ediliyor. Kemik sağlığının korunmasında olduğu kadar yüksek kolesterol, tansiyon, şeker ve özellikle kansızlık hastalıklarının tedavisinde de etkili olduğu belirtiliyor.
Title
Title
Kilosu 300 lira: Kanser ve tümör hücrelerini uzaklaştırıyor
Kahramanmaraş'ta kanser ve tümör hücrelerini vücuttan uzaklaştırma özelliği ve birçok hastalığa faydası olduğu için şifa kaynağı olduğu belirtilen urmu dut pekmezinin kilosu 300 liradan satılıyor.


Abone Ol Google News
İki bin 83 işçi alınacak

İki bin 83 işçi alınacak

​OGM hangi ile kaç personel alınacağını açıkladı.
İstanbulda su kesintisi

İstanbul'da su kesintisi

​Dokuz ilçedeki kesinti 13 saat sürecek.
Hürkuş HYEU pilot eğitimlerinde kullanılacak: İlk gösteri uçuşunu yaptı

MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tek tek açıkladı.

​Salgın ve saldırılar Türkiye'yi durduramadı.
Bugün itibariyle başladı

Bugün itibariyle başladı

​İşte yasaklardan muaf olan kişi ve yerler.

​Sabahın erken saatlerinde kapılarını açtılar.

​Özel harekat polisleri de destek verdi.
27 il için kritik uyarı!

27 il için kritik uyarı!

​Sıcaklıklar azalıyor kuvvetli yağış bekleniyor.
Gelen yolcuya<br>aşı ve test şartı

Gelen yolcuya
aşı ve test şartı

​1 Haziran itibariyle yeni kararlar alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.