Hayat Karnından 13 kilo tümör çıkarıldı
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Karnından 13 kilo tümör çıkarıldı

Çorum’da ameliyat edilen bir hastanın karnından 13 buçuk kilo ağırlığındaki tümör başarılı bir ameliyatla alındı. Hitit Üniversitesi Şehit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne karında şişlik, nefes alamama şikâyeti ile başvuran 72 yaşındaki bir hasta Genel Cerrahi kliniğinde tedavi altına alındı. Hasta başarılı geçen ameliyat sonrası tümörden kurtarıldı.

Haber Merkezi IHA
Hasta, başarılı geçen ameliyat sonrası tümörden kurtarıldı.
Hasta, başarılı geçen ameliyat sonrası tümörden kurtarıldı.

Hitit Üniversitesi Şehit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne karında şişlik, nefes alamama şikâyeti ile başvuran 72 yaşındaki bir hasta Genel Cerrahi kliniğinde tedavi altına alındı. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner, ve Op. Dr. Ramazan Topçu ile genel cerrahi ekibi tarafından yapılan başarılı bir ameliyat hastanın karnından 13 buçuk kilo ağırlığında, 35 santimetre boyunda ve 26 santimetre eninde dev tümör çıkartıldı.

Nadir vakalardan biri

Ameliyata ilişkin bilgiler veren Doç. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner, tümör çıkartılırken karaciğer, böbrek, idrar yolu ve ana toplardamarın korunduğunu ifade ederek teknik olarak oldukça zor olan bu tür ameliyatların genel cerrahi kliniğinde başarıyla yapıldığını belirtti.
Tıp literatürü incelendiğinde bu boyut ve ağırlığa ulaşan, geride tümör dokusu bırakılmadan başarılı bir şekilde ameliyat edilip sağlığına kavuşan nadir vakalar olduğunu anlatan Doç. Dr. Şahiner, “Ameliyat sonrası takip ve tedavisinde herhangi bir problem olmayan hastamızı 3 gün sonra taburcu ettik. Hastamız tekrar sağlığına kavuştu” dedi.

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