Ekonomi İstanbulun kentsel dönüşümü için 5 bin konutluk yeni proje
İSTANBUL EMLAK

İstanbul'un kentsel dönüşümü için 5 bin konutluk yeni proje

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle, Üsküdar'da kentsel dönüşüm projesi olarak faaliyete geçen '5 bin Yeni Konut Projesi'ne başlandı. projenin mahalle kültürüne uygun şekilde hazırlandığını belirten Kurum, "Gerçekten Üsküdar'a yakışır bir proje oldu. Kirazlıtepe'de başlatılan dönüşüme Ferah Mahallesi'nde, Küplüce'de ve Mehmet Akif Mahallesi'nde devam ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
İstanbulun kentsel dönüşümü için 5 bin konutluk yeni proje
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

İstanbul'da düzenlenen "Üsküdar'da Büyük Dönüşüm 5000 Yeni Konut Projesi" ile kentsel dönüşüm için önemli bir adıma atıldı.

Çamlıca Camii ve çevresine yapılan kentsel dönüşümle birlikte daha yeşil bir alan elde edileceğini ve projenin mahalle kültürüne uygun hazırlandığını belirten Bakan Kurum, törende şunları söyledi:

2 bin bağımsız bölüm: Projenin ilk etabı tamam

Sadece Üsküdar'ımızı değil bütün İstanbul'umuzu ilgilendiren 5 bin konutluk yeni bir etap başlatıyoruz. Kirazlıtepe'de yaklaşık 2 bin bağımsız bölümden oluşan projenin ilk etabı bitti. Gerçekten Üsküdar'a yakışır bir proje oldu. Kirazlıtepe'de başlatılan dönüşüme Ferah Mahallesi'nde, Küplüce'de ve Mehmet Akif Mahallesi'nde devam ediyoruz.

"45 milyon vatandaş güvenli konutlara kavuşturuldu"

Son 20 yılda, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 1 milyonu sosyal konut, 1 buçuk milyonu kentsel dönüşüm projesi olmak üzere projeler hayata geçirildiğini ifade eden Kurum, "Yine yapmış olduğumuz kanuni düzenlemelerle gerek yapı denetimde, gerek Kentsel Dönüşüm Yasası'ndaki düzenlemelerle, 45 milyon vatandaşımızı güvenli konutlara kavuşturduk" dedi.

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