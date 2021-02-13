Bakan Kurum müjdeyi verdi: Kentsel dönüşümde kredi miktarlarını arttırdık

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katıldı: Vasiyetini yerine getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırırken, Başkan Erdoğan anlamlı bir konuşma yaptı. Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı'nın kendisine ve Diyanet İşleri Başkanı'na cenaze namazına katılmasını vasiyet ettiğini söyledi.