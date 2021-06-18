Gündem Çankaya Belediyesinden günde 20 nikah ortalaması
ANKARA

Çankaya Belediyesi'nden günde 20 nikah ortalaması

Normalleşme adımlarının hayata geçirilmesi ile haziranın ilk 17 gününde 392 nikah kıyıldı.

Haber Merkezi İHA
Çankaya Belediyesinden günde 20 nikah ortalaması
Foto:Arşiv

Normalleşme adımları kapsamında yemekli nikahların ve düğünlerin yeniden başladığı haziran ayı itibariyle evlenmek isteyen çiftlere ev sahipliği yapan Çankaya Belediyesi tarafından 600 çiftin nikahı kıyıldı.

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Çankaya Belediyesi’ne bağlı Vedat Dalokay ve Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi nikah salonları evlenmek isteyen çiftlerin durağı oldu. 17-31 Mayıs haftasında 204 çiftin nikahı kıyılırken, haziranın ilk 17 gününde 392 nikah kıyıldı

Hafta sonuna ilgi fazla

Özellikle hafta sonlarına ilgi artarken, Çankaya Belediyesi günde 20 nikah ortalamasıyla kısıtlamalar sonrasındaki ilk ayını tamamladı.

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