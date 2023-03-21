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Hayat

Yeniden inşa için dev adım: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 20 bin kalıcı konutun temeli atılacak

Türkiye'yi derinden sarsan çifte deprem felaketin ardından, 11 ilde yıkılan evleri yeniden inşa etmek için harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 11 ilde sözleşmesi tamamlanan kalıcı konutların temeli atılacak.

09:46 . 21/03/2023 Salı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 20 bin kalıcı konutun temeli atılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 20 bin kalıcı konutun temeli atılacak.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli çifte felaketin ardından yaralar sarılırken kalıcı konutlar için de harekete geçildi. 11 ilde büyük yıkımın yaşandığı deprem bölgelerinde 420 bin 325 konut ve 143 261 köy eviyle beraber 563 bin 586 konut inşa edilecek. Orta hasarlı konutlarla birlikte üretilecek konut sayısı 653 bin 178 olarak planlandı. Yapılacak konutlar, zemin etüdü ve mikro bölgeleme çalışmalarının yanı sıra yöresel ve geleneksel mimariyle uygun bilimsel öncülüğünde inşa edilecek.

20 bin kalıcı konut

Sabah'ın haberine göre; Bu kapsamda Adana'da 11 bin 132 konut ve 2 bin 438 köy evi Adıyaman'da 44 bin 310 konut ve 23bin 640 köy evi; Diyarbakır'da 15 bin 73 konut ve 2 bin 351 köy evi,

Elazığ'da 4 bin 500 konut,

Gaziantep'te 25 bin 618 konut ve 12 bin 607 köy evi,

Hatay'da 182 bin 872 konut ve 34 bin 129 köy evi,

Kahramanmaraş'ta 72 bin 596 konut ve 30 bin 310 köy evi,

Kilis'te bin 274 konut ve 2 bin 628 köy evi,

Malatya'da 45 bin 237 konut ve 25 bin 302 köy evi, Osmaniye'de 11 bin 80 konut ve 6 bin 856 köy evi, Şanlıurfa'da 6 bin 631 konut ve 3 bin köy evi olmak üzere toplamda 653 bin 178 konut inşa edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile bu hafta sözleşmesi tamamlanan 20 bin kalıcı konutun temel atma töreni gerçekleştirilecek.

Üç veya dört katı geçmeyecek

Afet bölgelerinde il ve ilçe merkezlerinde yapılacak kalıcı konutlar, üç veya dört katı geçmeyecek binalardan, üç oda bir salon olacak şekilde, şehirlerin özgün mimarisine uygun olarak planladı. İnşa edilecek yerleşim yerleri jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismotektonik, morfolojik incelemeler ışığında yürütülüyor. Şehirleri ovalardan dağlara doğru taşıyacak bir yerleşim modeli geliştirildi.

Fay hattına yakın yerlere izin yok

Fay hattına yakın yerlerle, zemin sıvılaşması yaşanan bölgelerde yapılaşmaya imüsade edilmeyecek. Üniversitelerle, bilim insanlarıyla, mühendislerle, mimarlarla, şehir plancılarıyla yakın işbirliği içerisinde çalışılıyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOKİ deprem sınavını geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOKİ deprem sınavını geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu. Erdoğan, ''Aynı gün içinde 9 saat arayla yaşanan bu depremler maalesef ilçemizde çok ağır tahribata yol açtı. İlk depremi ağır veya az hasarla atlatan binaların tamamı ikinci depremde enkaza döndü'' ifadelerini kullandı. 'Kahramanmaraş'ta 77 bin çadır kuruldu ve dağıtıldı' diyen Erdoğan, ''Şehrimizi yeniden imar ve ihyasına başlıyoruz. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken inşa hazırlıklarına başladık. Kahramanmaraş için Elbistan için hemen şimdi inancıyla ilk etapta 83 bin konut ile bismillah diyoruz. TOKİ deprem sınavını her alanda alnının akıyla vermiş bir kurumumuzdur. Sizlerden bunun için bir yıl müsaade istiyorum'' açıklamasında bulundu. Erdoğan, muhalefete kentsel dönüşüm konusunda da, "Artık her kim zehirli diliyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlenmiş olacaktır" dedi.






#kahramanmaraş
#toki
#recep tayyip erdoğan
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