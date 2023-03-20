Oteller için 'deprem sertifikası' çağrısı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından otellere ve yeme-içme sektöründeki işletmelere, depreme dayanıklı olduklarına dair sertifika verilmesi gerektiğini belirtti. Bağlıkaya, “Yurtdışındaki muhataplarımız eskiden ‘yeni destinasyon var mı?’ diye sorarken şimdi depremi soruyor. Tur operatörleri de büyük ihtimalle otellerin depreme dayanıklı olup olmadıklarına dair raporlar isteyecek. Oteller sertifikalansın ki güven telkin edelim” diye konuştu.





Turizm sektöründe seyahat acentaları, depremin ardından yeni bir yol haritasının hayata geçirilmesini bekliyor. Pandemi döneminde uygulanan Güvenli Turizm Sertifikası’na benzer şekilde, otellerin ve yeme-içme mekânlarının, depreme dayanıklı olduğunu gösteren bir sisteminin devreye alınması talep ediliyor.





Hürriyet'in haberine göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Yurtdışındaki muhataplarımız eskiden ‘yeni otel açıldı mı, yeni destinasyon var mı?’ diye sorarken şimdi depremi soruyorlar. Önerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, pandemide çıkardığı sertifika gibi benzer bir uygulama yönünde çalışma yapması. Depremde tehlike içermeyen otellerin sertifikalandırılacağı bir sisteme geçilmesini talep ediyoruz. Yurtdışındaki büyük tur operatörleri de büyük ihtimalle otellerin depreme dayanıklı olup olmadıklarına dair raporları isteyecek. Oteller sertifikalansın ki güven telkin edelim” açıklamasını yaptı.



