Oteller için 'deprem sertifikası' çağrısı

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından otellere ve yeme-içme sektöründeki işletmelere, depreme dayanıklı olduklarına dair sertifika verilmesi gerektiğini belirtti. Bağlıkaya, “Yurtdışındaki muhataplarımız eskiden ‘yeni destinasyon var mı?’ diye sorarken şimdi depremi soruyor. Tur operatörleri de büyük ihtimalle otellerin depreme dayanıklı olup olmadıklarına dair raporlar isteyecek. Oteller sertifikalansın ki güven telkin edelim” diye konuştu.
Hürriyet'in haberine göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Yurtdışındaki muhataplarımız eskiden ‘yeni otel açıldı mı, yeni destinasyon var mı?’ diye sorarken şimdi depremi soruyorlar. Önerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, pandemide çıkardığı sertifika gibi benzer bir uygulama yönünde çalışma yapması. Depremde tehlike içermeyen otellerin sertifikalandırılacağı bir sisteme geçilmesini talep ediyoruz. Yurtdışındaki büyük tur operatörleri de büyük ihtimalle otellerin depreme dayanıklı olup olmadıklarına dair raporları isteyecek. Oteller sertifikalansın ki güven telkin edelim” açıklamasını yaptı.
Bağlıkaya, “Bunu hem yerli hem yabancı turist için yapmalıyız. Turist buraya gelmeye mecbur değil, İstanbul’a gelemezse Paris’e gider. İstanbul Havalimanı bu dönemde tıklım tıklım olurdu; şu an boş. Mart ayında turist sayısında bu anlamda ciddi bir düşüş olacağını düşünüyorum. Hiç kimse şu an tesislerinin, restoranlarının denetlenmesine hayır demez, zihnen bu işe hazırız. Bakanlık olmasa da kaymakamlıklar ve valilikler bazında da denetimler yapılabilir” önerisini sundu.