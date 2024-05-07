Yıkılan tarihi kilisede Allah yazısı

Onlarca kilise, manastır ve mezarlar ile inanç turizmi açısından zengin kültürel mirası barındıran alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle geçen yıl başlatılan Karadağ Binbir Kilise’nin Doğu Roma Dönemi Dini Mimarisi Arkeolojik Yüzey Araştırması’nda yeni buluntulara rastlandı. Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlker Mete Mimiroğlu, “Böyle İslami bir form görmemiz oldukça heyecanlandırdı. Form ve yazı karakterinden ziyade işleniş ve iz açısından da eski olduğunu düşündürdü. Bu bağlamda ve oldukça kırsal bir alanda bulunması, birden fazla örnek olması, erken İslam dönemine ait olabileceği ihtimalini akla getirdi.