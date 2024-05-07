|
Hayat

Yıkılan tarihi kilisede Allah yazısı

Karaman’da yıkılan tarihi kilisenin 4 taşında “Allah” yazısı tespit edildi.

04:00 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 02:58 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Yıkılan tarihi kilisede Allah yazısı tespit edildi.
Yıkılan tarihi kilisede Allah yazısı tespit edildi.

Onlarca kilise, manastır ve mezarlar ile inanç turizmi açısından zengin kültürel mirası barındıran alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle geçen yıl başlatılan Karadağ Binbir Kilise’nin Doğu Roma Dönemi Dini Mimarisi Arkeolojik Yüzey Araştırması’nda yeni buluntulara rastlandı. Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlker Mete Mimiroğlu, “Böyle İslami bir form görmemiz oldukça heyecanlandırdı. Form ve yazı karakterinden ziyade işleniş ve iz açısından da eski olduğunu düşündürdü. Bu bağlamda ve oldukça kırsal bir alanda bulunması, birden fazla örnek olması, erken İslam dönemine ait olabileceği ihtimalini akla getirdi.




#Aktüel
#Hayat
#Karaman
9 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile destek programı ödemesi ne zaman bitecek? 2024 Mayıs ayı aile destek yardımı yattı mı, ayın kaçında yatacak?