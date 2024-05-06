Filistin direnişi öykülerle anlatıldı

İsrail’in Gazze’deki Filistinlilere yönelik katliamları tüm dünyada protestolarla karşılanırken, yazan yazdığıyla çizen çizdiğiyle tepkisini ortaya koymaya devam ediyor. Gazze’deki direniş harekâtının ve 7 Ekim’den bu yana yapılan saldırıların medyada yer alış biçimine dikkat çekmeye çalışan Duyarlı Medya Derneği de Erdem Yayınları işbirliğiyle "Direniş Sanatı: Filistin" temalı kısa öykü ve illüstrasyon yarışması düzenledi. Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye girenlerin hemen hepsi konuşmasında, “Bir gün ödül aldığın için sevinemeyeceksin deseler inanmazdım” diyerek hüzünlerini dile getirdi.

Filistinlilerin direniş hikayesini ölümsüzleştirmek istediklerini belirten Duyarlı Medya Derneği Başkanı Ayşe Altuğ, yarışmayla ilgili şunları söyledi: “Bu sıradan bir direniş değil, aynı zamanda bir sanat olduğu için fırçasına güvenenler illüstrasyonla neler hissettiklerini çizsin, kalemi güçlü olanlar da bunun hikayesini yazsın istedik. Altı ay önce duyuruya çıktığımız yarışmanın her ikisine de 50’ye yakın başvuru oldu. Gönderilen hikayelerin hemen hepsi bu zulmü geriye giderek tasvir etmiş. Bu son direniş harekâtıyla birlikte de feraha kavuşulacağına dair hep bir umut beslemişler. Bunları okumak bize de umut verdi.”





HERKES ACISINI PAYLAŞMAK İSTİYOR

Formatı belli olan bu öykü yarışmasına insanların her türden yazı gönderdiklerini ifade eden Erdem Yayınları’nın sahibi ve yarışmanın jüri üyelerinden Melike Günyüz, “Herkes o kadar acı ve hüzün içinde ki, bir şekilde kendini ifade etme, acısını paylaşma ihtiyacı hissediyor. Formata bağlı kalmaksızın birçok yazı geldi. Tabii biz bunların içinden öykü olanını seçtik” dedi.





GÖZYAŞLARIYLA ÇİZDİM

İllüstrasyon dalında “Aksa ve Filistin” eseriyle birinciliği elde eden Çiğdem Koytak, “Filistinlilerin zeytin ağaçlarını terk etmemek için direnmelerinden çok etkilendim. Aksa’nın kalbimizdeki yeri sebebiyle onu üst seviyeye koyup, temellerini zeytin ağacının kökleriyle bağladım. Çizerken duygu yoğunluğu ve gözyaşları içinde resmettim” ifadeleriyle eserin ortaya çıkışını dile getirdi.

Öykü dalında "Kontrollü Doğum" hikayesiyle birinci olan Vildan Kınalı, “Eyal Weizman’ın ‘Oyuk Topraklar’ kitabında İsrail’in uygulamalarına dair çarpıcı bilgiler edindim. Bir de yıllar önce engellemeler yüzünden düğünde tünelden geçmek zorunda kalan bir gelin-damat haberi okumuştum. Bunların hepsi öykümün konusu oldu” ifadelerini kullandı.





ÖDÜL: GAZZE YARARINA BAĞIŞ

Kısa öykü dalında ikinciliği “Yazıyor” ile Merve Çetkin, üçüncülüğü “Kolay Üşümem Ben” eseriyle Dursaliye Şahan elde etti. İllüstrasyon dalında Ayşe Reyyan Ürküt “Filistin Bilinci” eseriyle ikincilik, Özlem Acar da “Kudüs Melekleri” eseriyle üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Yarışmada hem dereceye girenler hem de jüri üyeleri adına Gazze yararına bağışta bulunuldu. Ayrıca dereceye girenlere ücretsiz eğitim hakkı tanınırken, birincilere staj imkanı sunuldu. Törende, Filistinli yönetmen Farah Nabulsi’nin “The Present” isimli kısa filmi de gösterildi.



