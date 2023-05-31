Yıldızlara Yolculuk, Rami’de tanıtıldı

Toplam otuz kitaptan oluşan seri, İlham Kutusu, Masal Krallığı, Parlak Fikirler başlıklarında minik okurlarla buluştu. Yapılan tanıtım toplantısının ardından serinin yazarlarından Tuğba Hatun Murat çocuklarla bir atölye gerçekleştirdi. Murat, çocuklarla teleskop yaptı, uzay ve gezegenler hakkında bilgi paylaştı. Beliz Yüksel de çocuklarla yaptığı ilham atölyesinde miniklerin hayal güçlerini zorladı. Etkinlik sonunda çocuklara yeni kitap serisi hediye edildi.

Serinin kitaplarını ise Beliz Yüksel, Didem Demirel ve Tuğba Hatun Murat kaleme aldı. Her başlıkta on kitabın bulunduğu serinin içinde, geçmişten bugüne ülkemizin ve dünyanın gelişimine katkı sağlamış önemli isimler ve onların ilham veren hayat hikâyeleri anlatılıyor. 8 yaş ve üstü çocuklar için uygun olan kitaplar, eğlenceli hikâyeleri kadar birbirinden özel çizimlerle öne çıkıyor. Her seride farklı bir çocuk kahraman, okurların elinden tutup onları maceradan maceraya sürüklüyor. Çocuklara erken yaşta pek çok önemli ismi tanıtan seri, bir yandan da içimizde keşfedilmemiş minik dâhilere, hayalperestlere ve mucitlere yol gösteriyor.