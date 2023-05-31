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Hayat

Yıldızlara Yolculuk, Rami’de tanıtıldı

Ketebe Çocuk’un yeni kitap serisi “Yıldızlara Yolculuk”un tanıtım toplantısı Rami Kütüphanesi’nde gerçekleşti.

04:00 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Rami Kütüphanesi’nde “Yıldızlara Yolculuk”un tanıtımı.

Rami Kütüphanesi’nde “Yıldızlara Yolculuk”un tanıtımı.

Toplam otuz kitaptan oluşan seri, İlham Kutusu, Masal Krallığı, Parlak Fikirler başlıklarında minik okurlarla buluştu. Yapılan tanıtım toplantısının ardından serinin yazarlarından Tuğba Hatun Murat çocuklarla bir atölye gerçekleştirdi. Murat, çocuklarla teleskop yaptı, uzay ve gezegenler hakkında bilgi paylaştı. Beliz Yüksel de çocuklarla yaptığı ilham atölyesinde miniklerin hayal güçlerini zorladı. Etkinlik sonunda çocuklara yeni kitap serisi hediye edildi.

HAYALLERİN KAPISI ARALANIYOR

Serinin kitaplarını ise Beliz Yüksel, Didem Demirel ve Tuğba Hatun Murat kaleme aldı. Her başlıkta on kitabın bulunduğu serinin içinde, geçmişten bugüne ülkemizin ve dünyanın gelişimine katkı sağlamış önemli isimler ve onların ilham veren hayat hikâyeleri anlatılıyor. 8 yaş ve üstü çocuklar için uygun olan kitaplar, eğlenceli hikâyeleri kadar birbirinden özel çizimlerle öne çıkıyor. Her seride farklı bir çocuk kahraman, okurların elinden tutup onları maceradan maceraya sürüklüyor. Çocuklara erken yaşta pek çok önemli ismi tanıtan seri, bir yandan da içimizde keşfedilmemiş minik dâhilere, hayalperestlere ve mucitlere yol gösteriyor.



#Rami Kütüphanesi
#Yıldızlara Yolculuk
#Etkinlik
#Edebiyat
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