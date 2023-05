Yıldızlara Yolculuk, Rami’de tanıtıldı

Serinin kitaplarını ise Beliz Yüksel, Didem Demirel ve Tuğba Hatun Murat kaleme aldı. Her başlıkta on kitabın bulunduğu serinin içinde, geçmişten bugüne ülkemizin ve dünyanın gelişimine katkı sağlamış önemli isimler ve onların ilham veren hayat hikâyeleri anlatılıyor. 8 yaş ve üstü çocuklar için uygun olan kitaplar, eğlenceli hikâyeleri kadar birbirinden özel çizimlerle öne çıkıyor. Her seride farklı bir çocuk kahraman, okurların elinden tutup onları maceradan maceraya sürüklüyor. Çocuklara erken yaşta pek çok önemli ismi tanıtan seri, bir yandan da içimizde keşfedilmemiş minik dâhilere, hayalperestlere ve mucitlere yol gösteriyor.