TİEM’de hat ve tezhip zamanı

“Sanat Zamanı” sergisi.
Alanında tanınmış hat ve tezhip sanatçılarının hazırladığı “Sanat Zamanı” sergisi, 3 Haziran’da Türk ve İslam Sanatları Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, Uluslararası İmam Hatip Mezunları Derneğinin öncülüğünde düzenlenen serginin paydaşları arasında Üsküdar Belediyesi ve Türk İslam Eserleri Müze Müdürlüğü yer alıyor. Küratörlüğünü Kadriye Bayraktar’ın üstlendiği sergide Perdah Sanat Atölyesi Grubu’nun 55 özgün eseri beğeniye sunulacak. Sergi, 17 Haziran’a kadar ziyarete açık olacak.