TİEM’de hat ve tezhip zamanı

Şair, yazar ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının üzerinden tam 40 yıl geçti. Türk edebiyatının üstadı, 100’e yakın esere imza attı. Dava adamı Kısakürek, şiirde olduğu kadar Türk fikir, siyaset ve sosyal hayatında emsalsiz izler bırakırken pek çok ismin hayatına yön verdi. Kitapları ve şiirleriyle hala rehber olan usta şair Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle anıyoruz. Türk düşünce hayatında, fikirleri ve eserleriyle derin izler bırakan Kısakürek'i yakından tanıyalım...