Hayat Yılın ilk 6 ayında bin 791 yaban hayvanı tedavi edildi
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Yılın ilk 6 ayında bin 791 yaban hayvanı tedavi edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında doğada zarar gören yaban hayvanlarından bin 791'inin tedavi edilerek, tekrar doğaya bırakıldığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Bakanlık, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce, ülke genelinde çeşitli sebeplerle yaralanan yaban hayvanlarının tedavi süreciyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, DKMP Genel Müdürlüğünce, 2012-2018 yılları arasında doğada zarar gören yaban hayvanlarından 20 bin 418 adedinin tedavi edilerek, doğal ortamlarına bırakıldığı belirtildi.

Yaralı hayvanları yetkililere bildirin

Yine 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla zarar gören yaban hayvanlarından bin 791 adedinin tedavi edildiği ve tekrar tabii yaşam alanlarına bırakıldığı kaydedildi. Tabiata uyum sağlayamayacak durumda olan hayvanların ise uygun hayvanat bahçelerine ve doğal yaşam parklarına yerleştirildiği bildirildi.

İlk olarak 2010 yılında tesis edilmeye başlanan yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi alanında da çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda Afyonkarahisar, Konya ve Diyarbakır'da yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi tesis edilmesi için çalışma yapıldığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık olarak yaban hayatı için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirterek, kendi çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara da bu konuda büyük bir görev düştüğünü söyledi. Pakdemirli, "Yaban hayatının korunması için insanlar daha duyarlı yaklaşarak, yaralı halde buldukları hayvanları yetkililere bildirebilir ya da tedavi merkezlerine getirebilir" dedi.

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