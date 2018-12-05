Hayat Yumurtadan yumurta çıktı görenler hayret etti
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Yumurtadan yumurta çıktı görenler hayret etti

Erzurum'un Oltu ilçesinde oturan Sadık Albayrak'ın beslediği tavuklarından birinin yumurtasının içinden yine yumurta çıktı. Çıkan yumurta karşısında gözlerine inanamayan Albayrak, "Böyle bir şey ne duydum ne de gördüm. Yumurtayı kırdığım gibi saklıyorum. Kim görse şaşırıyor" dedi.

DHA
Yumurtanın içinden yumurta çıkan olay ile ilgili Prof. Dr. Ekrem Laçin açıklama yaptı.
Yumurtanın içinden yumurta çıkan olay ile ilgili Prof. Dr. Ekrem Laçin açıklama yaptı.

Aslanpaşa Mahallesi'nde oturan, konfeksiyoncu Sadık Albayrak (58), beslediği tavukların yumurtalarını toplamak için sabah saatlerinde kümese gitti. Sepete doldurduğu yumurtalardan birinin büyük olması Albayrak'ın dikkatini çekti. Omlet yapmak için yumurtayı kırdığında ise bir başka yumurta ile karşılaştı.

Evli ve 4 çocuk babası Albayrak, yumurtayı eşi ve çocuklarına gösterdiğinde onların da çok şaşırdığını anlatarak, şöyle konuştu;

"Evimin bahçesinde tavuk besliyorum. Her sabah kümese girer, yumutaları toplarım. Yine kümese gidip yumurtaları toplarken bir yumurtanın diğer yumurtalara oranla daha büyük olduğunu gördüm. İçerisinde çift sarı olabileceğini düşündüm. Yumurtayı kırınca gözlerime inanamadım. Yumurta içinden yumurta çıktı. Yıllardır tavuk beslerim, yumurtanın içinden iki, hatta üç sarı çıktığını gördüm ama yumurta çıktığını ne gördüm ne de duydum. Yumurtayı kırdığım gibi saklıyorum. Kim görse şaşırıyor."

Yumurtayı gören gözlerine inanamıyor.

Bilim adamları ne dedi?

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Laçin de şunları söyledi:

  • "Bir yumurtanın yumurtlanması için ortalama 24,5 saatlik bir süre gereklidir. Anormal şekilli yumurtaların oluşumu genellikle uterusta meydana gelen aksaklıklardan kaynaklanır. İçiçe yumurtlama bilimsel literatürde “counter-peristalsis contraction" olarak bilinmektedir. Gelişimini tamamlamış bir yumurta başka ve daha büyük olgun bir yumurtanın içerisinde bulunur. Stres faktörlerine bağlı olarak yumurta kanalında gelişimini tamamlamış ancak henüz yumurtlanmamış bir yumurta varken erkenden yeni bir yumurta sarısının bırakılmasıyla oluşur. Bu durumda ilk yumurtayı geri getirecek büzülme (kontraksiyon) meydana gelir; albümin, zarlar ve son olarak bunları tamamen kapatan yeni bir kabuk ile kaplanır."

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