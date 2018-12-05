Hayat Metroya tabutla bindiler yol ücreti de ödediler
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Metroya tabutla bindiler yol ücreti de ödediler

Rusya'da, metroda tabutla iki genci görenler kameralara sarıldı. Tabutu taşıyan gençler ise hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam etti. Sosyal medyada adamların cenazeye yetişmek için bu yola başvurduğu yönünde espriler yapıldı.

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Moskova’dan gelen görüntüler, görenleri şaşırttı.
Moskova’dan gelen görüntüler, görenleri şaşırttı.

Rusya'da iki kişinin metroya tabutla binerken görüntülenmesi, şaşkınlığa uğrattı. Rusya’nın trafiğiyle de ünlü başkenti Moskova’dan gelen görüntüler, görenleri şaşırttı.

İki adam Novokosino’daki istasyonda metroya binerken görüntülendiler. Ancak yanlarında bir de tabut bulunuyordu.

Tabut için de yol ücreti ödediler

Posta'nın haberine göre, yetkililer, tabut için fazladan ücret ödeyen adamların, yasa dışı bir şey yapmadığını ifade etti. Sosyal medyada adamların cenazeye yetişmek için bu yola başvurduğu yönünde espriler yapıldı.

Tabut taşıyan kişilerin fotoğrafları sosyal medyada viral oldu.

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