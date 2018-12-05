Su yerine antifriz içen oyuncu Sumru Yavrucuk hastaneye kaldırıldı

Bu arada sahne arkasında antifrizin ne aradığı, ne amaçla orada olduğu emniyet yetkililerince araştırılıyor.

Muğla'nın Marmaris İlçe Belediyesi'nin bir ay sürecek yılbaşı etkinliklerinde Armutalan Kültür Merkezi'nde Leeanane'nin Güzellik Kraliçesi isimli oyunda sahne alan sinema, tiyatro, yönetmen ve dizi oyuncusu Sumru Yavrucuk sahne arkasında kendisine su diye verilen antifrizi içince zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Su diye antifriz içti

Su diye verilen antifrizi içen usta oyuncu birden kusmaya başlayınca hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede gözetim altına alınan Yavrucuk'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İnceleme başlatıldı

Yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlatan Yavrucuk'un bir sıkıntı yaşamaması için hastane yetkililerince hastanede gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

Yavrucuk'un hayati tehlikesi bulunmuyor. Bu arada sahne arkasında antifrizin ne aradığı, ne amaçla orada olduğu emniyet yetkililerince araştırılıyor.

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