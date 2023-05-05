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Hıdırellez: Baharın Müjdecisi, Bolluk ve Bereketin Simgesi

Kışın bitimi, baharın habercisi olarak bilinen Hıdırellez Mayıs ayının gelmesiyle birlikte başta ülkemiz olmak üzere İslam dünyasında büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılanıyor. Türk kültüründe önemli bir yeri olan Hıdırellez kıştan yaza geçilmesini, tabiatın canlanmasını, toprağın bereketlenmesini, dileklerin tutulmasını ve en nihayetinde, Hazreti Hızır ile İlyas'ın buluşmasını simgeliyor. Peki Hıdırellez nedir? 2023 Hıdırellez ne zaman, hangi gün kutlanacak? Hıdırellez gelenekleri nelerdir? İşte soruların yanıtları.

09:22 . 5/05/2023 Friday
Yeni Şafak
Hıdırellez ne zaman, hangi gün kutlanacak? Hıdırıllez’de ne yapılır?

Hıdırellez ne zaman, hangi gün kutlanacak? Hıdırıllez’de ne yapılır?

Hıdırellez, Türk ve İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan bir festival olarak bilinir. İnsanlar, baharın gelişiyle birlikte yenilenme ve bereketin simgesi olarak görürler ve aynı zamanda bu festivalde dileklerinin kabul edileceği umuduyla bir araya gelirler.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdrellez, Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak da adlandırılır. Hıdırellez, eski çağlardan beri bahar- yaz mevsim bayramı olarak kutlanıyor. Hızır ve Hz. İlyas'ın her sene bir kez kavuştuğu gün olduğuna inanılıyor.

2023 HIDIRELLEZ NE ZAMAN, HANGİ GÜN KUTLANACAK?


Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. 6 Mayıs'tan başlayıp 7 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturur. Bu yüzden 5 Mayıs akşamı kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir.

HIDIRELLEZ’DE NE YAPILIR, ÖNEMİ VE GELENEKLERİ NELERDİR?


Öncesinde evler temizlenir, kına yakılır, temiz kıyafetler hazırlanır. Bazı yörelerde Hızır orucu tutulur. Hıdırellez pilavı, çörek, börek, sütlaç gibi yiyecekler hazırlanır. Hıdırellez günü ev temizlenmez, dikiş dikilmez, tarla sürülmez, çamaşır yıkanmaz, ağaç kesilmez. Hıdırellez günü sabah erkenden pencereler ve kapılar açılarak, bereket ve sağlık duaları edilir. Ataların mezarları ya da türbeler ziyaret edilir. Bir gün önceden hazırlanan yiyecekler ile Hızır'ın uğradığı düşünülen Hızır kapısı adı verilen kale, yatır gibi yerlere ya da Hızır'ın İlyas ile buluştuğu düşünülen yeşillik kırlara akrabalar ve komşularla gidilir. Bazen Hızır hakkı için buralarda kurbanlar kesilir. Topluca eğlenceler yapılır, şarkılar, maniler söylenir. Doğanın yeniden canlanması simgeleyen bir ateş yakılır ve üstünden atlanır.



#Hıdırellez
#bahar
#Hızır günü
#Hz. İlyas
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