Huawei Mate 60 Pro Plus özellikleri ve fiyatı
Dünyada akıllı telefon pazarında en çok tutulan markalardan Huawei, Mate 60 Pro Plus modelini tanıttı. Kamera, yonga seti ve ekranıyla dikkat çeken model özellikleriyle oldukça iddialı. Mate serisinin en güçlüsü olarak nitelendirilen Mate 60 Pro Plus çıkış fiyatı da belli oldu. Peki, Huawei Mate 60 Pro Plus özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte detaylar.
HUAWEİ MATE 60 PRO+ ÖZELLİKLERİ NELER?
HUAWEI MATE 60 PRO+ FİYATI NE KADAR?
Huawei Mate 60 Pro+, 16 GB RAM + 1 TB depolama alanı ve 16 GB RAM + 512 GB depolama alanı gibi seçeneklerle geliyor. Bu varyantların fiyatları henüz açıklanmadı. Söylentilere göre cihazın başlangıç fiyatı yaklaşık 1.230 dolar olacak. Mate 60 Pro+'ın ön siparişleri an itibariyle Huawei Mall'da yayında ve cihaz 9 Ekim'de satışa sunulacak.