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Huawei Mate 60 Pro Plus Özellikleri ve Fiyatı

Huawei Mate 60 Pro Plus özellikleri ve fiyatı Huawei’nin yeni amiral gemisi telefonunu tanıtmasının ardından araştırılıyor. Çinli teknoloji devi Huawei, yeni gözdesi Mate 60 Pro Plus’u tanıttı. Akıllı telefon dünyasında hem tasarım, hem donanım, hem de yeniliklerle adını duyuran Huawei, Mate 60 Pro Plus modelini ön siparişe açtı. Mate 60 Pro Plus’ın öne çıkan özellikleri arasında kavisli ekran, yeni yonga seti ve kameraları yer alıyor. Huawei Mate 60 temel özellikleri ve fiyatına haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:40 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Huawei Mate 60 Pro Plus özellikleri ve fiyatı

Huawei Mate 60 Pro Plus özellikleri ve fiyatı

Dünyada akıllı telefon pazarında en çok tutulan markalardan Huawei, Mate 60 Pro Plus modelini tanıttı. Kamera, yonga seti ve ekranıyla dikkat çeken model özellikleriyle oldukça iddialı. Mate serisinin en güçlüsü olarak nitelendirilen Mate 60 Pro Plus çıkış fiyatı da belli oldu. Peki, Huawei Mate 60 Pro Plus özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte detaylar.

HUAWEİ MATE 60 PRO+ ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran:
6,82 inç 2720 x 1260 piksel 10 bit LTPO OLED
İşlemci:
Kirin 9000S
RAM:
16 GB
Depolama:
512 GB ve 1 TB
Arka kamera:
OIS destekli 48 MP f/1.4-f/4.0 / 40 MP f/2.2 ultra geniş açı / OIS destekli 48 MP f/3.0 telefoto
Ön kamera:
13 MP f/2.4
Pil:
5000 mAh / 88W kablolu, 50W kablosuz şarjı ve 20W ters kablosuz
Boyutlar:
163,65mm x 79mm x 8.1mm ve 225 gram
Diğer:
5G, USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası, Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, Uydu İletişimi ve GPS

HUAWEI MATE 60 PRO+ FİYATI NE KADAR?

Huawei Mate 60 Pro+, 16 GB RAM + 1 TB depolama alanı ve 16 GB RAM + 512 GB depolama alanı gibi seçeneklerle geliyor. Bu varyantların fiyatları henüz açıklanmadı. Söylentilere göre cihazın başlangıç fiyatı yaklaşık 1.230 dolar olacak. Mate 60 Pro+'ın ön siparişleri an itibariyle Huawei Mall'da yayında ve cihaz 9 Ekim'de satışa sunulacak.



#Huawei
#Mate 60 Pro+
#akıllı telefon
#android
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Huawei Mate 60 Pro Plus Özellikleri ve Fiyatı