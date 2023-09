Dünyada akıllı telefon pazarında en çok tutulan markalardan Huawei, Mate 60 Pro Plus modelini tanıttı. Kamera, yonga seti ve ekranıyla dikkat çeken model özellikleriyle oldukça iddialı. Mate serisinin en güçlüsü olarak nitelendirilen Mate 60 Pro Plus çıkış fiyatı da belli oldu. Peki, Huawei Mate 60 Pro Plus özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte detaylar.