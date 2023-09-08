Omix X400, X600, X700 Özellikleri Neler, Fiyatı Ne Kadar?
Türkiye pazarına geçtiğimiz son 3 yılda giriş yapan akıllı telefon üreticisi Omix’in X400, X600 ve X700 modellerini özellikleri ve fiyatı teknoloji tutkunları tarafından araştırılıyor. Singapur merkezli teknoloji markası Omix ekonomik fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki, Omix X400, X600, X700 özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte detaylar.
OMİX X400, X600, X700 ÖZELLİKLERİ NELER, FİYATI NE KADAR?
OMİX X400 ÖZELLİKLERİ NELER?
Ekran Boyutu:6.53 İnç
Dahili Depolama:64 GB
Bellek (RAM):4 GB
Batarya Kapasitesi (Tipik):5000 mAh
Hat Sayısı:Çift Hat
Hızlı Şarj:Var 5G:Yok
4.5G Desteği:Var
Suya Dayanıklılık:Var
Suya Dayanıklılık Seviyesi:IPX3
CPU Frekansı:1.8 GHz
CPU Çekirdeği:8 Çekirdek
SAR Değeri 10g (Baş):1.156 W/kg
Ekran / Gövde Oranı:81.93 %
Kamera Çözünürlüğü:50 MP
Ekran Çözünürlüğü:720x1600 (HD+) Piksel
Parmak izi Okuyucu:Var
Toza Dayanıklılık Seviyesi:IP5X
OMİX X400 FİYATI NE KADAR?
OMİX X600 ÖZELLİKLERİ NELER?
Ekran Boyutu:6.78 İnç
Dahili Depolama:64 GB
Bellek (RAM):4 GB
Batarya Kapasitesi (Tipik):5000 mAh
Hat Sayısı:Çift Hat
Hızlı Şarj:Var 5G:Yok
4.5G Desteği:Var
Suya Dayanıklılık:Var
Suya Dayanıklılık Seviyesi:IPX3
CPU Frekansı:2.0 GHz
CPU Çekirdeği:8 Çekirdek
Çıkış Tarihi:2022, Ekim
SAR Değeri 10g (Baş):0.844 W/kg
Ekran / Gövde Oranı:84.13 %
Kamera Çözünürlüğü:50 MP
Ekran Çözünürlüğü:1080x2460 (FHD+) Piksel
Parmak izi Okuyucu:Var
OMİX X600 FİYATI NE KADAR?
OMİX X700 ÖZELLİKLERİ NELER?
Ekran Boyutu:6.43 İnç
Dahili Depolama:128 GB
Bellek (RAM):8 GB
Batarya Kapasitesi (Tipik):5000 mAh
Hat Sayısı:Çift Hat
Hızlı Şarj:Var 5G:Yok
4.5G Desteği:Var
Suya Dayanıklılık:Var
Suya Dayanıklılık Seviyesi:IPX3
CPU Frekansı:2.05 GHz
CPU Çekirdeği:8 Çekirdek
SAR Değeri 10g (Baş):0.798 W/kg
Ekran / Gövde Oranı:83.53 %
Kamera Çözünürlüğü:64 MP
Ekran Çözünürlüğü:1080x2400 (FHD+) Piksel
Parmak izi Okuyucu:Var
Toza Dayanıklılık Seviyesi:IP5X