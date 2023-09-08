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Omix X400, X600, X700 modelleri özellikleri ve fiyatı

Singapur merkezli bir akıllı telefon markası olan Omix, son yıllarda adını duyurmaya başladı. Türkiye’de akıllı telefon dünyasında yeni yeni yer almaya başlayan Omix X400, X600 ve X700 modelleriyle dikkat çekiyor. Peki, Omix X400, X600, X700 özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte detaylar.

15:22 . 8/09/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Omix X400, X600, X700 Özellikleri Neler, Fiyatı Ne Kadar?

Omix X400, X600, X700 Özellikleri Neler, Fiyatı Ne Kadar?

Türkiye pazarına geçtiğimiz son 3 yılda giriş yapan akıllı telefon üreticisi Omix’in X400, X600 ve X700 modellerini özellikleri ve fiyatı teknoloji tutkunları tarafından araştırılıyor. Singapur merkezli teknoloji markası Omix ekonomik fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki, Omix X400, X600, X700 özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte detaylar.

OMİX X400, X600, X700 ÖZELLİKLERİ NELER, FİYATI NE KADAR?

OMİX X400
ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran Boyutu:6.53 İnç

Dahili Depolama:64 GB

Bellek (RAM):4 GB

Batarya Kapasitesi (Tipik):5000 mAh

Hat Sayısı:Çift Hat

Hızlı Şarj:Var 5G:Yok

4.5G Desteği:Var

Suya Dayanıklılık:Var

Suya Dayanıklılık Seviyesi:IPX3

CPU Frekansı:1.8 GHz

CPU Çekirdeği:8 Çekirdek

SAR Değeri 10g (Baş):1.156 W/kg

Ekran / Gövde Oranı:81.93 %

Kamera Çözünürlüğü:50 MP

Ekran Çözünürlüğü:720x1600 (HD+) Piksel

Parmak izi Okuyucu:Var

Toza Dayanıklılık Seviyesi:IP5X

OMİX X400
FİYATI NE KADAR?

Omix X400’ün 4 GB RAM olan modellerinin ülkemizde güncel satış fiyatı
4.150 TL.

OMİX X600
ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran Boyutu:6.78 İnç

Dahili Depolama:64 GB

Bellek (RAM):4 GB

Batarya Kapasitesi (Tipik):5000 mAh

Hat Sayısı:Çift Hat

Hızlı Şarj:Var 5G:Yok

4.5G Desteği:Var

Suya Dayanıklılık:Var

Suya Dayanıklılık Seviyesi:IPX3

CPU Frekansı:2.0 GHz

CPU Çekirdeği:8 Çekirdek

Çıkış Tarihi:2022, Ekim

SAR Değeri 10g (Baş):0.844 W/kg

Ekran / Gövde Oranı:84.13 %

Kamera Çözünürlüğü:50 MP

Ekran Çözünürlüğü:1080x2460 (FHD+) Piksel

Parmak izi Okuyucu:Var

OMİX X600
FİYATI NE KADAR?

Omix X600’ün 4 GB RAM olan modellerinin ülkemizde güncel satış fiyatı
4.450 TL.

OMİX X700
ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran Boyutu:6.43 İnç

Dahili Depolama:128 GB

Bellek (RAM):8 GB

Batarya Kapasitesi (Tipik):5000 mAh

Hat Sayısı:Çift Hat

Hızlı Şarj:Var 5G:Yok

4.5G Desteği:Var

Suya Dayanıklılık:Var

Suya Dayanıklılık Seviyesi:IPX3

CPU Frekansı:2.05 GHz

CPU Çekirdeği:8 Çekirdek

SAR Değeri 10g (Baş):0.798 W/kg

Ekran / Gövde Oranı:83.53 %

Kamera Çözünürlüğü:64 MP

Ekran Çözünürlüğü:1080x2400 (FHD+) Piksel

Parmak izi Okuyucu:Var

Toza Dayanıklılık Seviyesi:IP5X

OMİX X700
FİYATI NE KADAR?

Omix X700’ün 128 GB RAM olan modellerinin ülkemizde güncel satış fiyatı
7.759 TL.


#Omix X400
#Omix X600
#Omix X700
#akıllı telefon
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