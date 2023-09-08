Omix X400, X600, X700 Özellikleri Neler, Fiyatı Ne Kadar?

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin yeni amiral gemisi Huawei Mate X3'ün teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Huawei gerçekleştirilen bir tanıtım etkinliğinde merakla beklenen yeni modeli Huawei Mate X3’ü tanıttı. Mate X3, 239 gramlık ultra hafif ağırlığı ve katlandığında 11,08 milimetre, açıldığında ise 5,3 milimetrelik inceliğiyle dünyanın "en ince" ve "en hafif" büyük ekranlı katlanabilir akıllı telefonu haline geliyor. Dikkat çekici tasarımı ve katlanabilir özelliğiyle Mate X3 android telefon dünyasına yeni bir rekabet getiriyor. Peki Huawei Mate X3 teknik özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte detaylar.