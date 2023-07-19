Huawei Nova 11 özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Huawei, Nisan ayında Çin’de bir lansman düzenleyerek uzun süredir sızıntılarıyla merak uyandıran Huawei Nova 11 akıllı telefon serisini tanıttı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, pazar verileri, satış sonrası yaşanan sorunların yarısından fazlasının ekran onarımından kaynaklandığını ortaya koyuyor. Huawei Kunlun Glass ile donatılan telefon, artık genel düşme direncinde 10 kat artışa sahip. İşte Huawei Nova 11 özellikleri ve fiyatı.

HUAWEİ NOVA 11 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran Boyutu: 6.7 İnç

Dahili Depolama: 256 GB

Bellek (RAM): 8 GB

Batarya Kapasitesi (Tipik): 4500 mAh

Hat Sayısı: Çift Hat

Hızlı Şarj: Var

5G: Yok

4.5G Desteği: Var

Suya Dayanıklılık: Yok

CPU Frekansı: 2.4 GHz

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

SAR Değeri 10g (Baş): 0.96 W/kg

Ekran / Gövde Oranı: 89.31 %

Kamera Çözünürlüğü: 50 MP

Ekran Çözünürlüğü: 1080x2400 (FHD+) Piksel

Parmak izi Okuyucu: Var

Ses Çıkışı: USB Type-C

Boy: 161.29 mm

HUAWEİ NOVA 11 FİYATI NE KADAR?

Huawei Nova 11 şu anda ülkemizde güncel olarak 21.999,00 TL’den satışa sunuluyor.

HUAWEİ NOVA 11 SERİSİ DAYANIKLI EKRANIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Huawei nova 11 serisi, dayanıklı ve yükseltilmiş ekranıyla sürükleyici bir görsel deneyim sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, pazar verileri, satış sonrası yaşanan sorunların yarısından fazlasının ekran onarımından kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Ekranın değiştirilmesi için gereken yüksek bakım ücretlerinin yanı sıra batarya gibi bileşenlerin de zarar görebileceği göz önünde bulundurulduğunda, kullanıcıların sağlam ekranlı bir akıllı telefona yatırım yapmaları tavsiye ediliyor.

Bu nedenle beton yüzeye düşmeye dayanabilecek kadar sağlam bir ekrana sahip bir akıllı telefon seçmek önem kazanıyor. Bu durum, yaşam tarzı ne kadar aktif veya hareket halinde olursa olsun, gönül rahatlığı ve kesintisiz kullanım sağlamaya yardımcı oluyor.

Huawei, akıllı telefonlarının ekranlarını sertleştirmek ve kazara düşmelerden kaynaklanan hasarı azaltmak için Huawei nova telefonlarına Kunlun Glass uyguladı. İsviçre SGS'den 5 yıldızlı cam düşme direnci sertifikası alan Huawei Kunlun Glass ile donatılan telefon, artık genel düşme direncinde 10 kat artışa sahip.

- Huawei nova 11 serisi, HDR teknolojisinden yararlanıyor

Teknolojideki gelişmeler sayesinde akıllı telefon ekranları daha büyük ve etkileyici hale geldi. Artık kullanıcılar hareket halindeyken eğlence arzularını zahmetsizce tatmin edebilir ve geleneksel ev kurulumlarına rakip olan sürükleyici görselleri deneyimleyebilir.

Ekran kalitesi açısından diğerlerinden bir adım önde olmayı hedefleyen Huawei nova 11 serisi, gerçek dünyanın otantik renklerini kopyalamak için ekran teknolojisine yatırım yaptı.

Huawei nova 11 serisi, renk, dinamik aralık, pürüzsüzlük ve çözünürlük açısından en üst düzey ekran deneyimi sunan bir özellik olan Display Turbo'yu piyasaya süren ilk ürün oldu.

P3 geniş renk gamına sahip ekran, gerçek dünyanın renklerini daha doğru bir şekilde yakalamaya ve göstermeye yardımcı oluyor. Bu da kullanıcıların ister oyun oynarken ister dizi izlerken heyecan verici bir izleme deneyimi yaşayacağı anlamına geliyor.

Huawei nova 11 serisi, görüntülerdeki renkleri gerçekçi bir şekilde geri yükleyen, kontrastı artıran ve renk doygunluğunu geliştiren HDR teknolojisinin avantajlarından yararlanıyor.



