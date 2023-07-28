|
Özgün

Samsung Galaxy Z Fold 5 | Z Flip 5 Türkiye fiyatı ve teknik özellikleri

Android telefon dünyasının en çok satan markalarından Samsung, katlanabilir özelliğe sahip Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 modellerini ön siparişe açtı. Uzun zamandır merakla beklenen Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5’in Türkiye fiyatı da belli oldu. Peki Samsung Galaxy Z Fold5 ve Z Flip5 teknik özellikleri neler, Türkiye fiyatı ne kadar? Öne siparişler ne zaman bitecek? İşte soruların yanıtları.

12:49 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Samsung Galaxy Z Fold 5 | Z Flip 5 fiyatı ve özellikleri

Samsung Galaxy Z Fold 5 | Z Flip 5 fiyatı ve özellikleri

Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerini ön siparişe açtı. Tasarımı ve donanımı ile dikkat çeken iki modelin Türkiye fiyatları da belli oldu. Peki, Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte detaylar.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD VE Z FLİP 5 ÖZELLİKLERİ NELER?

Z FLİP 5

İkincil Ekran

3,4 inç, 720 x 748 piksel çözünürlük, 1600 nit parlaklık

Ana Ekran

6.7 inç, 2640 x 1080 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1750 nit parlaklık

İşlemci

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Depolama

256/512GB

Bellek

8GB RAM

Kamera

12 Megapiksel ana kamera,

12 Megapiksel ultra geniş,

10 Megapiksel özçekim

Batarya

3700 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz

Diğer

NFC, parmak izi sensörü, IPx8, Bluetooth 5.3, 5G, WiFi 6E

Boyut

85.1 x 71.9 x 15.1 mm (kapalı), 165.1 x 71.9 x 6.9 mm (açık)

Ağırlık

187g

İşletim Sistemi

Android 13, One UI 5.1.1

Z FOLD 5

Renk Seçenekleri

Siyah, Mavi, Bej

Ağırlık

253 gram

Kalınlık (Kapalı)

13.4 mm

Ekran Boyutu (Açık)

7.56 inç

Ekran Teknolojisi

Dinamik AMOLED 2X

Ekran Yenileme Hızı

120 Hz

Ekran Çözünürlüğü

– İç Ekran: 1812×2176 piksel

– Dış Ekran: 904×2316 piksel

Ekran PPI Değeri

374

Kamera

– Arka Kameralar: 50 Megapiksel, 12 (ultra geniş) Megapiksel + 10 (telefoto) Megapiksel

– Ön Kamera: 4 Megapiksel / 10 Megapiksel

İşlemci

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Depolama – RAM

12 GB RAM, 256, 512 GB – 1 TB depolama

Batarya Kapasitesi

4,400 mAh

Hızlı Şarj Desteği

25W

Kablosuz Bağlantılar

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3

Ek Özellikler

UFS 4.0 desteği

SAMSUNG GALAXY Z FLİP 5 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Galaxy Z Flip 5 8GB+256 GB: 44.999 TL

Galaxy Z Flip 5 8GB+512 GB: 47.999 TL

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 5 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Galaxy Z Fold 5 12GB+256 GB: 64.999 TL

Galaxy Z Fold 5 12GB+512 GB: 67.999 TL

Galaxy Z Fold 5 12GB+1 TB: 72.999 TL

SAMSUNG GALAXY Z FOLD VE Z FLİP 5 ÖN SİPARİŞLER NE ZAMAN KADAR?

Samsung’un bugünkü Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtımını yaptığı yeni katlanabilir ekranlı telefonları Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5’in Türkiye fiyatı belli oldu. Telefonlar ön siparişe açıldı. Ön sipariş dönemi 4 Ağustos'ta sona erecek ve bu tarihten itibaren mağazalardaki yerlerini alacak.



#Samsung Galaxy
#Z Fold 5
#Z Flip 5
#android telefon
#katlanabilir telefon
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023