Samsung Galaxy Z Fold 5 | Z Flip 5 fiyatı ve özellikleri
Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerini ön siparişe açtı. Tasarımı ve donanımı ile dikkat çeken iki modelin Türkiye fiyatları da belli oldu. Peki, Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte detaylar.
SAMSUNG GALAXY Z FOLD VE Z FLİP 5 ÖZELLİKLERİ NELER?
Z FLİP 5
3,4 inç, 720 x 748 piksel çözünürlük, 1600 nit parlaklık
6.7 inç, 2640 x 1080 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1750 nit parlaklık
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
256/512GB
8GB RAM
12 Megapiksel ana kamera,
12 Megapiksel ultra geniş,
10 Megapiksel özçekim
3700 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz
NFC, parmak izi sensörü, IPx8, Bluetooth 5.3, 5G, WiFi 6E
85.1 x 71.9 x 15.1 mm (kapalı), 165.1 x 71.9 x 6.9 mm (açık)
187g
Android 13, One UI 5.1.1
Z FOLD 5
Siyah, Mavi, Bej
253 gram
13.4 mm
7.56 inç
Dinamik AMOLED 2X
120 Hz
– İç Ekran: 1812×2176 piksel
– Dış Ekran: 904×2316 piksel
374
– Arka Kameralar: 50 Megapiksel, 12 (ultra geniş) Megapiksel + 10 (telefoto) Megapiksel
– Ön Kamera: 4 Megapiksel / 10 Megapiksel
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
12 GB RAM, 256, 512 GB – 1 TB depolama
4,400 mAh
25W
Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3
UFS 4.0 desteği
SAMSUNG GALAXY Z FLİP 5 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Galaxy Z Flip 5 8GB+256 GB: 44.999 TL
Galaxy Z Flip 5 8GB+512 GB: 47.999 TL
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 5 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Galaxy Z Fold 5 12GB+256 GB: 64.999 TL
Galaxy Z Fold 5 12GB+512 GB: 67.999 TL
Galaxy Z Fold 5 12GB+1 TB: 72.999 TL
SAMSUNG GALAXY Z FOLD VE Z FLİP 5 ÖN SİPARİŞLER NE ZAMAN KADAR?
Samsung’un bugünkü Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtımını yaptığı yeni katlanabilir ekranlı telefonları Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5’in Türkiye fiyatı belli oldu. Telefonlar ön siparişe açıldı. Ön sipariş dönemi 4 Ağustos'ta sona erecek ve bu tarihten itibaren mağazalardaki yerlerini alacak.